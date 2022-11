O údržbu roklín sa chcú v Hrabušiciach starať sami. Starosta plánuje obecný podnik

Chce zaviesť aj kyvadlovku pre turistov.

HRABUŠICE. Novozvolený starosta obce Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves, Marcel Kacvinský (Hlas-SD, Sme rodina a SNS), ktorá je jednou zo vstupných brán do Slovenského raja, zvažuje do budúcna zriadiť pred vstupom do roklín platobné terminály či automaty.

Obec má v správe päť roklín, hlavnou úlohou je tak podľa neho udržiavať ich stále priechodné a bezpečné.

Aj za týmto účelom by chcel v obci zriadiť podnik sociálnych služieb.

Okrem toho plánuje zaviesť kyvadlovú prepravu pre turistov z obce na nástupné miesta do roklín.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Svojpomocná údržba

Hrabušice podľa Kacvinského doteraz na údržbu roklín využívali externé firmy.

„Chcel by som sa vrátiť k tradícii, ktorá tu bola, keď sme mali podnik služieb, alebo to možno budeme riešiť podnikom sociálnych služieb, v rámci ktorého by sme si údržbu vedeli realizovať sami vo vlastnej réžii, čo by mohlo byť asi podstatne lacnejšie. Samozrejme, niektoré veci nebudeme vedieť spraviť sami, keďže ide o práce vo výškach,“ priblížil.

Zamestnanci sociálneho podniku by sa okrem toho podľa neho mohli starať aj udržiavanie zelene v obci a tiež v stredisku Podlesok.

„Čo sa týka všetkých východiskových bodov v našom katastri, ako je napríklad Hrabušická píla či Veľký Sokol, práce je tam dosť, ide o rozsiahle územie,“ skonštatoval.

Pripomenul, že obec už má jednu svoju spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá prevádzkuje ubytovanie na Podlesku.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hrabušice: Kompletné výsledky komunálnych a VÚC volieb 2022 (nový starosta, poslanci a župan) Čítajte

Platený vstup celoročne

Hoci sa vstup do Slovenského raja vyberá iba v sezóne, podľa Kacvinského by sa mohol zaviesť aj počas celého roka.

„Aj mimo sezóny tu máme veľa ľudí. Vidím tu možnosti, kde by sa možno, čo sa týka vstupu, dali zriadiť platobné terminály alebo automaty. Ľudia chodia a pýtajú sa, kde si kúpia vstup do Slovenského raja aj v čase, keď ho tu už nikto fyzicky nepredáva,“ priblížil zatiaľ súčasný riaditeľ spomínanej eseročky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Slovenskom raji vybudovali cyklotrasu, má zvýšiť bezpečnosť cyklistov Čítajte

Kyvadlová doprava pre turistov

V obci, ktorá je vzhľadom na svoju polohu navštevovaná veľkým počtom turistov, vidí Kacvinský veľký potenciál.

Ďalším jeho zámerom je zriadiť počas sezóny kyvadlovú prepravu pre turistov priamo na nástupné miesta do roklín formou turistického vláčika alebo minibusu.

„Tým by sa zvýšila bezpečnosť chodcov, pretože obec Hrabušice nie je s časťou Podlesok prepojená chodníkom pre peších. Na druhej strane by to bol jeden zo stimulov pri zvýšení efektívnosti pri výbere dane z ubytovania v obci. Platiaci návštevníci ubytovacích zariadení by mali túto formu dopravy zdarma,“ vysvetlil budúci starosta.

Ďalšie projekty

Za jednu z priorít v nasledujúcom funkčnom období zároveň označil vybudovanie chýbajúceho chodníka.

V samotnej obci je podľa jeho slov potrebné zrekonštruovať aj viaceré úseky ciest.

Pokračovať chce tiež v obcou rozbehnutých projektoch. Jedným z nich je nadstavba zdravotného strediska, v rámci ktorej pribudne osem nájomných bytov.

„Projekt však rieši len výstavbu samotných bytov, nie už stredisko, ktoré by si tiež vyžiadalo obnovu,“ poznamenal s tým, že potrebné bude nájsť ďalšie zdroje aj na tento zámer.

Ako dopadli voľby v Hrabušiciach Kacvinský po dvanástich rokoch vystriedal vo funkcii súčasnú starostku Janu Skokanovú (KDH). Podnikateľovi a obecnému poslancovi dalo svoj hlas v októbrových komunálnych voľbách 39,15 percenta voličov, čo predstavuje 437 spomedzi 1 116 platných odovzdaných hlasovacích lístkov. O dôveru voličov sa uchádzal ako kandidát strán Hlas-SD, Sme rodina a SNS.

Výsledky regionálnych volieb 2022