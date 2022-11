Nový primátor Tatier: Nechcem tu Zakopané ani pyramídy. Poznáte vtip o Ostravákovi?

Vysoké Tatry má za 28 rokov v mestskej polícii schodené centimeter po centimetri. Podriadený dosluhujúceho primátora Jána Mokoša a súčasný zástupca náčelníka mestskej polície JOZEF ŠTEFAŇÁK išiel do volieb prvý raz. Kandidoval ako nezávislý. Získal 684 hlasov, čo predstavuje 36-percentnú podporu voličov.

Počas rozhovoru bol ešte stále oblečený v uniforme mestského policajta. Do funkcie primátora by mal 56-ročný Tatranec nastúpiť počas ustanovujúceho zastupiteľstva 28. novembra.

Vysvetlil, v čom je pre neho poľské Zakopané inšpiráciou i odstrašujúcim príkladom, kde vidí silu tatranskej architektúry a za koľko kilometrov novopostavených cyklochodníkov bude vďačný.

Plánuje pomôcť mestskej pokladnici tým, že developerom zvýši poplatok za rozvoj. Netatranci, ktorí majú víkendové byty v meste, zas budú platiť za rezidentské parkovanie. Čo chce robiť s túlajúcimi sa medveďmi, prečo zvažuje stavebnú uzáveru a akí vybavovači mu klopú na dvere?

„Po nedeľnom obede mi pred domom zazvonili dve dievčatká, či som Štefaňák. Povedali, že mám ísť s nimi, lebo na kolotoči na ihrisku sú dve polámané dosky. Čiže také mám ja kontakty, žiadni developeri," opísal nám jednu z príhod.

Štefaňák sa v čase najväčšieho lockdownu celoslovensky preslávil v televíznej reportáži výrokom na adresu vodičov, ktorí za zlé parkovanie dostali v Tatrách papuče. „To je asi tak, ako sa hovorí, že rozum nie je obočie - nemáš, nenakreslíš...“

Kde najradšej v Tatrách trávite čas?

- Všade. Vyhľadávam miesta, kde je menej ľudí, kde si oddýchnem, pretože práca mestského policajta je náročná po fyzickej aj po psychickej stránke. Často chodím do prírody, s manželkou absolvujeme denne aspoň hodinovú prechádzku. K turistike sme vždy viedli aj naše dcéry.

Za primátora ste kandidovali po prvý raz, kedy ste sa rozhodli, že do toho idete? Keď už bolo jasné, že súčasný primátor Ján Mokoš nebude kandidovať, alebo ste si trúfali byť aj jeho súperom?

- Jedného dňa pán doktor Okruhlica (hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica - pozn. red.), s ktorým robíme prednášky, to povedal tak položartom: Jozef, veď ty riešiš v meste skoro všetko, ty by si tu mal byť primátor.

Jozef Štefaňák Má 56 rokov. Je ženatý, má dve dcéry a dve vnúčatá. V mestskej polícii pracuje 28. rok. Nastúpil v roku 1995. Maturitu získal na Strednej odbornej škole v Košiciach (dnes známa ako Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia) v odbore obchod a služby.

A vy ste ho zobrali za slovo?

- Nie ja, ale sú ľudia, s ktorými roky spolupracujem, ktorí mi pomáhajú pri niektorých veciach. A tým ľuďom sa tá myšlienka zapáčila. Vraveli: Máš na to, aby si bol primátorom.

Išli by ste do volieb, aj keby sa primátor Mokoš ešte rozhodol kandidovať? Vy ste vlastne jeho podriadený, aký je váš vzťah?

- Vo voľbách ma podporovali všetci traja bývalí primátori, s dvomi som spolupracoval, keď som už bol v mestskej polícii. A so všetkými mám výborný vzťah.

Vaším volebným konkurentom bol aj Alexander Gálfy, on sa pokúšal o primátorskú pozíciu už viackrát a vždy neúspešne. Vnímali ste ho ako silného protikandidáta?

- Všetci boli veľmi silní, všetci sme stáli na rovnakej štartovacej čiare.

Predsa ste možno mali lepšiu pozíciu, už len preto, že roky pôsobíte v teréne, dobre sa poznáte s miestnymi a dokonca aj vaši známi povedali, že ako mestský policajt riešite veci ako primátor. Myslíte si, že vám pozícia v mestskej polícii vo voľbách pomohla?

- Neviem, či to bola výhoda, niekedy to môže byť aj nevýhoda. Počas tých rokov ma poznali skoro všetci Tatranci. Denne som sa s nimi stretával. Nie vždy možno problémy ľudí vyriešiť k ich spokojnosti. Často sa stane, že nie jedna strana, ale obidve odchádzajú nespokojné.

Čiže sú ľudia, ktorí na vás nespomínajú v dobrom ako na mestského policajta?

- To neviem na 100 percent povedať. Viete, keď robíte, tak riešite aj priestupky. Platí rovnosť pred zákonom, tak niekedy ľudia môžu mať pocit krivdy.

Čo by ste vyčítali primátorovi Mokošovi, čo podľa vás neurobil alebo nedotiahol za volebné obdobie?

- Nič by som nevyčítal ani súčasnému, ani predchádzajúcim primátorom. Nie vždy je konštelácia hviezd taká, aby sa podarilo urobiť niektoré veci. Napríklad na zákone o Vysokých Tatrách sa pracuje skoro 30 rokov. Niekedy to zastane na smiešnych veciach. Veľa vecí by sa aj dalo urobiť, ale nie vždy je na to dosť zdrojov. Nie vždy je ochota niektorých ľudí. Musíme si tiež uvedomiť, že žijeme v národnom parku. A nie všetko sa dá tak, ako by si ľudia predstavovali.

V jednej predvolebnej diskusii ste vraveli, že nie je šťastné, že sa za posledné štyri roky nevybudovali žiadne mestské nájomné byty. Toto nebola výčitka voči primátorovi?

