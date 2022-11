Daňová úľava pre lyžiarske strediská? Kvapka v mori, tvrdí jedno z nich

Ceny lístkov zrejme porastú.

LUČIVNÁ, SVIT, VERNÁR. Prevádzkovatelia menších lyžiarskych stredísk pod Tatrami sa pripravujú na zimnú sezónu a počítajú s tým, že bude náročnejšia.

Zníženie dane z pridanej hodnoty z 20 na 10 percent na vleky a lanovky by uvítali, no zároveň by chceli mať jasno v tom, koľko ich bude stáť elektrina.

Návrh na daňovú úľavu v stredu predložil poslanec Miloš Svrček (Sme rodina), ale parlament o nej napokon nehlasoval. Zaradil ho na decembrové rokovanie.

Podľa návrhu by športoviská vrátane lyžiarskych stredísk dostali na štyri mesiace nového roka úľavy na DPH.

Podľa stredísk je po finančnej stránke náročné zasnežovanie pred spustením sezóny, keď je spotreba energie enormná.

Ešte v závere poslednej lyžiarskej sezóny tak nevylúčili, že ceny lístkov pôjdu nahor.

Najdrahšie je zasnežovanie

V lyžiarskom stredisku Snowpark Lučivná neďaleko Popradu už majú vleky nachystané a rozmiestňujú zasnežovaciu techniku.

„Každá pomoc by bola dobrá a vítaná, len neviem, či by sa to všetko premietlo aj do ceny lístka. Všetko je to o tom, koľko bude stáť elektrina,“ poznamenal riaditeľ strediska Miroslav Šukola.

Podľa jeho slov bude opäť najdrahší začiatok.

„Potrebujete vysnežiť, a to je tá najväčšia investícia do začiatku sezóny. Potom, keď už je ten technický sneh, prevádzka až tak veľmi veľa nestojí,“ dodal. Stredisko v nadmorskej výške približne 700 metrov však otvoria bez ohľadu na spomínané vstupy.

V Lopušnej doline pôjdu s cenami hore

Konateľ strediska v Lopušnej doline pri Svite Ľubomír Kozubík prirovnal návrh znížiť DPH na desať percent ku kvapke v mori.

„Skôr by som privítal, aby bolo jasné, koľko bude stáť elektrina, lebo to ešte nie je jasné. Neviem, ako sa máme pripraviť na zasneženie, koľko peňazí nás to bude stáť. Vieme to len odhadnúť,“ skonštatoval.

Predpokladá, že ľudia na svahy počas vianočných sviatkov prídu, otázne však podľa neho bude obdobie po ich skončení, respektíve po sviatku Troch kráľov.

„Stredisko otvoríme a to, či ho budeme neskôr prevádzkovať plný týždeň, alebo v niektoré dni obmedzovať, ukáže až prvý týždeň po Vianociach,“ načrtol Kozubík.

S cenami však pôjdu hore, a to minimálne desať až dvadsať percent.

„Podľa toho, aká bude elektrina na to zasneženie, pretože samotná prevádzka už nie je tak energeticky náročná ako to zasneženie,“ doplnil.

Vo Vernári budú ceny riešiť v decembri

V stredisku Studničky vo Vernári (okres Poprad), ktoré sa nachádza na rozhraní dvoch národných parkov, Slovenského raja a Nízkych Tatier, aktuálne pokračuje údržba.

„Lyžiarske stredisko bude spustené, ceny budeme riešiť asi začiatkom decembra,“ uviedla jeho manažérka Ivana Alexová.

Zatiaľ počíta s tým, že ceny sa zvýšia možno o desať percent.

Ak by však DPH naozaj poklesla na desať percent, možno by podľa jej slov neboli ani nútení zvyšovať ceny.

