V Mníšku nad Hnilcom bojujú s nedostatkom vody. Výdatnosť prameňov klesla na štvrtinu

Vodu privážajú zo Smolníka.

MNÍŠEK NAD HNILCOM. V obci Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica evidujú problémy s nedostatkom vody.

Potvrdil to jej starosta Ľudovít Kujnisch (Smer-SD) s tým, že vodojemy pravidelne dopĺňajú.

Súčasná situácia podľa jeho slov nie je ani zďaleka v poriadku.

„Naše pramene boli doteraz výborné, ich výdatnosť je však v súčasnosti na úrovni 25 percent. Denný deficit predstavuje desať kubíkov vody. Naša obec má totiž spotrebu 60 kubíkov vody za deň, pričom do vodojemov nám priteká iba 50," spresnil.

Voda zo Smolníka

Aby nebolo nutné obmedzovať dodávku vody v obci, miestni dobrovoľní hasiči zabezpečujú jej dopravu zo Smolníka do vodojemov Mníška nad Hnilcom.

„Ak by sme vodojemy nedopĺňali, v spodných častiach obce by voda bola, ale napríklad základná škola, ktorú máme postavenú najvyššie, by bola bez vody," dodal starosta.

Z Hnilca je potôčik, z Ružína rastie burina

Podľa jeho slov je málo vody aj v rieke Hnilec i vodnej nádrži Ružín.

„Z Hnilca je potôčik a v lokalite rekreačnej oblasti priehrady už namiesto vody rastie burina a kríky, iba stredom tečie potôčik," spresnil.

Ako skonštatoval, občasné zrážky pre zlepšenie stavu v súvislosti s podzemnými vodami nestačia. Riešenie vidí v regulácii vodných nádrží, primárne Palcmanskej Maše.

Problematiku podľa Kujnischa riešili aj na úrovni Združenia miest a obcí Hnileckého regiónu. Chcú dosiahnuť, aby sa tu vypúšťalo viac vody.