Spišského diecézneho administrátora Jána Kuboša hospitalizovali v nemocnici

Je stabilizovaný a cíti sa už lepšie.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Stav spišského diecézneho administrátora Jána Kuboša je po stredajšom infarkte stabilizovaný, hospitalizovaný je vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach.

O jeho zdravotnom stave informoval na sociálnej sieti Spišskej diecézy Dušan Škrabek, moderátor diecéznej kúrie.

„Pán biskup absolvoval rýchly lekársky zákrok. Nebol sám, bol so svojím tajomníkom, ktorý ho hneď odviezol do nemocnice, takže je to už viac-menej v poriadku," doplnil hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher.

Dôvodom jeho hospitalizácie boli podľa Škrabeka korono-cievne ťažkosti.

„Jeho zdravotný stav nie je vážny, je stabilizovaný a cíti sa lepšie. Srdečne vás všetkých pozdravuje a ďakuje za modlitby," napísal aj v mene 56-ročného biskupa, ktorý bol za administrátora Spišskej diecézy zvolený v októbri 2020 po smrti biskupa Štefana Sečku.

