Šoférom pod Tatrami dala zabrať poľadovica, mnohí mali letné gumy

Viaceré autá skončili mimo cesty.

POPRAD. Pre poľadovicu skončili v piatok večer na niektorých úsekoch v Popradskom a Kežmarskom okrese viaceré autá mimo cesty.

Na krátky čas bola uzavretá cesta medzi Popradom a Starým Smokovcom. Cestárom sa však ešte večer podarilo jednotlivé úseky sprejazdniť.

Potvrdil to riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) pre oblasť Poprad Marcel Polomský.

Hoci počas piatku na viacerých miestach v tatranskej i podtatranskej oblasti snežilo, išlo o mokrý sneh, ktorý sa po páde roztápal.

„Spravili sme preventívne posyp, no tým, že sa to roztápalo, stieklo to z cesty. Potom prišiel severný vietor a v okamihu sa to premenilo na ľad. Tí vodiči, ktorí nestihli zareagovať na to, že sa zmenili podmienky, to nezvládli,“ skonštatoval Polomský s tým, že mnohí mali ešte letné pneumatiky.

„Naši cestári ale automaticky vyrážali na cesty a postupne ich sprejazdňovali,“ dodal. Pomohlo tiež, že prestalo snežiť a situácia sa ďalej nekomplikovala.

Kamión na ceste

Problém bol s hraničným priechodom Vernár, kde ostal stáť kamión uprostred cesty.

„Mali sme tam posypovať, ale sypač s radlicou nemohol okolo neho prejsť. Museli tam preto čakať na druhý z Popradu, ktorý mal demontovanú radlicu, potom sa to podarilo sprejazdniť,“ informoval riaditeľ SÚC PSK pre Poprad.

Portál zjazdnost.sk dnes v skorých ranných hodinách upozorňoval na poľadovicu na ceste II/537 Liptovský Hrádok – Podbanské.

Miestami zľadovatený sneh sa podľa neho vyskytuje na vozovkách v okresoch Poprad a Stará Ľubovňa. Vodiči by si mali dať pozor aj na mrznúce mrholenie v lokalitách Batizovce, Pastierske a Štrba.

Klzká cesta

Podľa popisov a videí na sociálnych sieťach poriadne klzkú cestu zažili v piatok aj vodiči medzi Popradom a Svitom, kde skončilo rovnako auto v priekope. Podobná situácia bola aj v úseku Spišská Belá (okr. Kežmarok) a Bušovce.

Komplikácie na cestách hlásili rovnako v smere na Maguru, kde za Slovenskou Vsou skončilo v priekope auto. Viaceré mali problém vyjsť do kopca.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal ešte v piatok výstrahu prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi ako aj poľadovicou pre celé Slovensko, platila do dnešného rána.