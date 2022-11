Koľko zarobia primátori Tatier, Popradu, Levoče, Ľubovne, Spišskej a Kežmarku?

Pozrite si prehľad platov primátorov.

SPIŠ. Viacerí primátori väčších miest pod Tatrami a na Spiši budú počas nového volebného obdobia dostávať platy navýšené od 35 do 50 percent.

Ferenčák 5 800 plus 700

Výnimkou je kežmarský primátor Ján Ferenčák (Hlas), ktorému síce mestské zastupiteľstvo schválilo plat navýšený o maximálne možných 60 percent, teda vo výške 5 445 eur, poberať však bude podľa zákona primátorský plat najviac v sume minimálnej mzdy.

Dôvodom je, že trojnásobný primátor bol pre volebné obdobie 2020 – 2024 zvolený aj za poslanca Národnej rady SR, za čo dostáva poslanecký plat, ktorý spolu s paušálnymi náhradami predstavuje v prípade Ferenčáka sumu vyše 5 800 eur.

Od 1. januára 2023 sa výška mesačnej minimálnej mzdy zvyšuje z aktuálnych 646 na 700 eur.

Bečarik 3 888

Základný plat poberá opätovne zvolený primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS).

V prípade samosprávy s viac ako 35-tisíc obyvateľmi to predstavuje 3 888 eur.

Podľa zákona patrí primátorovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa platovej skupiny v závislosti od počtu obyvateľov obce či mesta.

Vlani dosiahla spomínaná priemerná mesačná mzda 1 211 eur.

Primátori miest s počtom obyvateľov od 10 001 do 20-tisíc môžu počítať s platom v hodnote 2,81 násobku priemernej mesačnej mzdy, do 50-tisíc s 3,21 násobkom, ďalšie do 100-tisíc obyvateľov s 3,54 násobkom.

Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 percent.

Tomko 5 105

Primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko (nezávislý) poberal v predošlom volebnom období plat navýšený o 40 percent, v tom novom, jeho treťom, mu poslanci počas minulotýždňového zasadnutia mestského zastupiteľstva schválili 50-percentné navýšenie.

Jeho plat tak bude predstavovať 5 105 eur.

Vilkovský 4 765

O 40 percent bude mať navýšený plat primátor Levoče Miroslav Vilkovský (nezávislý), ktorý za výkon svojej funkcie v minulom volebnom období poberal plat navýšený o 35 percent.

Odsúhlasili to poslanci počas ustanovujúceho zastupiteľstva v pondelok.

Po novom bude podľa výpočtu mesačne dostávať 4 765 eur.

Danko 5 249

Určením platu primátora najväčšieho mesta pod Tatrami – Popradu, Antona Danka, sa mestské zastupiteľstvo malo zaoberať v piatok 25. novembra, pre absenciu deviatich poslancov však nebolo uznášania schopné.

V roku 2018 bol primátorovi schválený zákonom stanovený plat zvýšený o 35 percent.

Podľa materiálov predložených k minulotýždňovému zastupiteľstvu však Danko od 1. januára tohto roka poberal plat znížený o 167 eur.

Počet obyvateľov mesta totiž klesol pod 50-tisíc na 49 855 obyvateľov, čo viedlo k zníženiu koeficientu podľa počtu obyvateľov.

V aktuálnom období mu je podľa materiálov navrhované zvýšenie zákonom stanoveného platu v rovnakej výške ako v minulom funkčnom období, teda o 35 percent, čo by malo predstavovať plat 5 249 eur.

Štefaňák 3 941

S rovnakým percentuálnym navýšením (35 percent) bol schválený plat aj novému primátorovi Vysokých Tatier Jozefovi Štefaňákovi (nezávislý).

Za výkon svojej funkcie bude v meste s menej ako štyritisíc obyvateľmi poberať plat v celkovej výške 3 941 eur, odsúhlasili to poslanci počas pondelkového zasadnutia.