Autobus prichádza neskôr, ako odchádza vlak. Sťažovateľ: Toto je koordinácia?

Rezort ukazuje na kraj, ten na nevyťaženosť.

MNÍŠEK NAD HNILCOM. Nadväznosť vlakových a autobusových spojení v Košickom kraji v poslednom čase vyvoláva diskusiu o ich správnom nastavení.

Došlo k zmenám, ktoré mnohým ľuďom nevyhovujú.

Niektorí majú problém s tým, že sa síce autobusom na železničnú stanicu dopravia, ale po vystúpení zisťujú, že vlak už odišiel.

Majú za to, že takto koordinácia spojov vyzerať nemá a že najviac trpia ľudia z regiónov.

Sťažovateľ: Platíme dane, doprava je horšia

Marcel sa nám posťažoval, že síce došlo k zmenám, ale k horšiemu.

„Podľa starého cestovného poriadku (do 9. 12. 2022) prichádzal autobus zo Smolníka na železničnú stanicu Mníšek nad Hnilcom o 4.57 hodine a vlak odchádzal zo stanice Mníšek nad Hnilcom do Margecian o 5.11 hodine. Po novom, podľa upraveného cestovného poriadku, ktorý mal skoordinovať autobusy a vlaky, je to hrôza. Autobus zo Smolníka príde na železničnú stanicu Mníšek nad Hnilcom o 4.35, ale vlak odchádza z tejto stanice na Margecany o 4.20. Pýtam sa, aká je toto koordinácia,“ hnevá sa Marcel.

Dodáva, že ďalší autobus prichádza na železničnú stanicu Mníšek nad Hnilcom o 5.26, ale vlak do Margecian má odchod šesť minút predtým.

„Asi to mysleli dobre, len škoda, že vlak odíde skôr, ako príde autobus. Možno by niekto mohol kompetentným vysvetliť, čo to koordinácia znamená a aký je jej účel.“

