Chatár Petras: Vrchol drzosti? Izraelčania sa priviezli motorkou na Rainerovu chatu

Poškodený betlehem už vylepšil.

Pri Rainerovej útulni vo Vysokých Tatrách každoročne „vyrastie“ ľadový betlehem. Tohto roku dielo chatára a jeho partie poškodil opitý návštevník, keď jednotlivé sochy polial červeným vínom.

Nielen o tomto incidente, ale aj o tom, akí sú v súčasnosti turisti, sme sa zhovárali s chatárom PETROM PETRASOM (76), ktorého meno je s „Rainerkou“ a Tatrami späté dlhé roky.

Horský nosič, chatár a niekdajší učiteľ porozprával aj o tom, ako si ľudia mýlia vysokohorskú útulňu so zberným dvorom, aký nešvár sa rozmohol v posledných rokoch, ale napríklad aj o svojej spomienke na dovolenku pri mori.

V rozhovore sa dočítate - Ako to bolo s poškodeným betlehemom - V čom mu vandalský čin pomohol - Či sú dnes turisti menej disciplinovaní - Aké sú ich najväčšie hriechy - Čo sa s tým dá robiť - O „mačkách", psoch, odpadoch i motorkách - Čo sa popísalo na sociálnych sieťach - Do čoho sa vložilo neslávne známe združenie - Kde sa Peter Petras naučil trpezlivosti - Čo pripravuje na Silvestra a Troch kráľov - O novoročných oslavách za „ruskej éry“ Tatier - Aký je vzťah horala k moru

Mali sme správu o tom, že vám turista polial betlehem červeným vínom, videli sme aj fotografie. Už ste sa k tomu vyjadrili, že ste smutný. Čo sa vlastne stalo?

- Trvalo nám 24 dní, kým sme postavili a vyrezali sochy v tom betleheme a nejaký idiot v priebehu minúty zničil vnútorný priestor. Červeným vínom polial sochu Jozefa, Panny Márie i Ježiška.

Doteraz sme boli zvyknutí len na to, že ľudia prekročili lavičky. Vymedzili sme priestor pred betlehemom, aby nechodili dnu, dali sme tam aj upozornenia, ale bežne ich prekračujú. Dávajú tam svoje deti ležať do jasličiek, ničia tie sochy, ale toto sa nám stalo prvý raz, že by niekto tak hlúpo a drasticky zničil symbol Vianoc.

Vyzeralo to, že to spravil naschvál.

- Určite. Bol to nejaký „nímand“, ktorý sa chcel ukázať, spraviť nejakú exhibíciu. Tak to polial vínom, aby sa snáď pred ostatnými ukázal, aký on je hrdina, ale ukázal sa ako úplný idiot. Je to nový rozmer toho, čo môžeme od ľudí na chate čakať.

Viete, kto to bol?

- Nevieme. Z chaty som odišiel skôr. Ostal tu syn a hovoril, že pred záverečnou tu ešte bola taká skupina, zobrali si na tácku víno a ešte nejaký alkohol. Boli už značne podnapití, prišli z nejakej inej chaty, takže už im veľa nebolo treba. Syn zamkol chatu a odišiel preč a keď išiel okolo betlehemu, tvrdil mi, že určite to ešte nebolo poškodené. Takže to museli len oni spraviť, kým tu boli.

Objavili sa aj vtipné komentáre, že chcel spraviť konceptuálne dielo, že sochy plačú krvavé slzy. Čo na to hovoríte?

