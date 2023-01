Smutný rekord z hôr. Vlani zomrelo extrémne veľa turistov

Turisti boli neskúsení, ignorovali značky.

SLOVENSKO. Vlaňajší rok sa pre turistov začal nešťastne.

Pátranie po troch Poliakoch, ktorí sa 7. januára stratili v masíve Gerlachovského štítu, sa skončilo tragicky.



Trojicu nezvestných našli po dvoch dňoch pod Kotlovým štítom.



Pôvodne vyrazili z Poľska do Tatier štyria kamaráti. Na Gerlach sa vybrali cez Batizovskú próbu.

Jeden zo skupiny však pokračoval do Sedla pod Ostrvou. S kamarátmi sa však mal stretnúť večer pri aute, ktoré bolo zaparkované v Tatranskej Polianke.

Ťažké podmienky

Trojica Poliakov oznámila, že vystupujú Batizovskou próbou, no pre ťažké podmienky by im to malo trvať dlhšie, ako mali naplánované.

Svoj návrat späť odhadli približne na 17.00 hod., no nakoniec sa nevrátili ani do polnoci. Telefóny nezdvíhali a neodpovedali ani na SMS správy.

Lokalizácia ich mobilov ukázala, že sú stále v horách. Pátrali po nich tak horskí ako aj leteckí záchranári.

V Tatrách vtedy prevládali mimoriadne nepriaznivé podmienky.

Varovania nezabrali

Aj záver roka 2022 si pripísal smutnú bilanciu.

