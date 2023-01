Lyžovať sa začalo počas Vianoc, eufóriu a zvyšky umelého snehu teraz zmýva dážď

Strediská pod Tatrami sa trápia.

POPRAD. Oteplenie v úvode tohto roka nepraje lyžiarskym strediskám pod Tatrami. Sezónu síce spustili zväčša v čase vianočných sviatkov, podmienky na svahoch však komplikuje dážď.

Niektoré tak museli svoju prevádzku dočasne prerušiť.

Svoju druhú sezónu spustilo 28. decembra lyžiarske stredisko Ski Resort Smrečiny v Liptovskej Tepličke (okres Poprad), ktoré pred rokom otvorili po desaťročnej prestávke.

„Lyžovali sme ešte do uplynulej soboty, ale už nám to podmienky celkom prekazili. Čakáme na najbližšie mrazy a sneh, ktorý by mal prísť počas týždňa, aby sme na víkend mohli znova otvoriť,“ opísal situáciu spolumajiteľ strediska pod Kráľovou hoľou Maroš Žemba.

Dočasne zatvorili

Jednoduché to nemajú ani v stredisku Lopušná dolina za Svitom. Pre dážď je už druhý deň zatvorené.

„Čakáme na ochladenie, pretože už musíme zjazdovky poprášiť snehom,“ povedal konateľ strediska Ľubomír Kozubík.

S lyžovačkou tam začali 25. decembra, fungovali nepretržite štrnásť dní. Podarilo sa im zasnežiť všetky zjazdovky a v prevádzke mali aj všetky vleky.

„Niektoré dni boli naozaj veľmi dobré, ľudia si pochvaľovali,“ skonštatoval.

Počas sviatkov však podľa jeho slov prišlo v porovnaní s minulým rokom na svah asi o 20 až 25 percent menej ľudí. V nasledujúcich týždňoch síce čakajú nahlásené lyžiarske kurzy, zatiaľ však netušia, aká bude situácia so snehom.

Dočasne bolo zatvorené aj susediace stredisko Nová Lopušná dolina. Po dvojročnej prestávke ho pre lyžiarov otvorili v piatok 23. decembra.

„Keďže nám ide v prvom rade o vašu bezpečnosť a kvalitu zjazdovky, musíme na krátku dobu chod strediska prerušiť,“ informovalo stredisko na sociálnej sieti pred dvoma dňami.

So snehom je to na hrane

V stredisku Snowpark Lučivná neďaleko Popradu začali sezónu 22. decembra.

„Prvé večerné lyžovanie sme mali 25. decembra. Až do minulého štvrtka, keď pršalo, sme nemali výluku ani jeden deň. V daný štvrtok sme museli o 13.00 zatvoriť, pretože lialo,“ poznamenal riaditeľ strediska Miroslav Šukola. Stredisko je podľa jeho slov zatiaľ stále v prevádzke.

„So snehom je to na hrane. Čakáme na to, že prídu nejaké chladnejšie dni alebo noci, aby sme mohli dosnežiť. Čakajú nás ešte prázdniny, chceme ťahať do konca sezóny,“ avizoval.

Zároveň potvrdil, že aj u nich návštevnosť oproti minuloročným sviatkom klesla o 10 až 15 percent.

Počasie nepraje ani lyžiarom vo Vernári

V stredisku Studničky vo Vernári (okres Poprad), ktoré sa nachádza na rozhraní dvoch národných parkov, Slovenského raja a Nízkych Tatier, začali s lyžovačkou 25. decembra.

„Fungujeme zatiaľ stále. Verím, že počas tohto týždňa budeme môcť dosnežiť,“ informovala manažérka Ivana Alexová. Počasie však potrápilo aj ich.

„Mali sme nasnežené, takzvaný zlatý týždeň bol fajn, všetky vleky boli v prevádzke. Len kvalita snehu či zjazdovky je, aká je,“ zhodnotila.