Správa TANAPu vyzýva domácich i návštevníkov Tatier, aby neprikrmovali divú zver

Poukazuje na prípad odchyteného jeleňa.

VYSOKÉ TATRY. Každý takzvaný prikrmovač z radov domácich obyvateľov či návštevníkov Tatier pomáha zarábať tamojším zvieratám na veľký problém.

A to ten, že nebudú schopné samostatne fungovať vo voľnej prírode.

Upozornila na to Správa Tatranského národného parku (TANAP) aj v súvislosti s prípadom zhruba štvorročného synantropného jeleňa.

Odchytili ho v utorok v Dolnom Smokovci.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mohol prísť o život

„V časti Pod lesom ho naši kolegovia v spolupráci s veterinárom uspali a previezli do zvernice v inej časti národného parku. Dnes je už vo forme a pochutil si na senáži. Bude sa mať dobre, no vo voľnej prírode by sa mal ešte lepšie,“ napísala Správa TANAPu na sociálnej sieti.

Tento jeleň mal podľa nej šťastie, prikrmované jedince končia totiž v lepšom prípade v zvernici, v horšom prichádzajú o život.

„Ak sa zver začne v intraviláne správať agresívne, pracovníci Správy TANAPu musia zasiahnuť radikálne,“ uviedli ochranári.

Strácajú plachosť

Správcovia národného parku pripomínajú, že mnohé zvieratá sa do intravilánov obcí vyberajú za potravou a istotou.

Už tam sa podľa nich rodí problém so stratou plachosti. Prikrmovaním ho však ľudia ešte zhoršujú.

Správa TANAPu preto všetkých vyzýva, aby neponúkali potravu zveri v intravilánoch osád, ani v ich extravilánoch.

„Rovnako by domáci i návštevníci mali pre vlastné bezpečie pamätať na to, že sa k zvieratám so stratou prirodzenej plachosti treba správať ako k divej zveri. Na „selfíčka“ zblízka či hladkanie môžu jelene a jelenice zareagovať aj útokom,“ varuje.