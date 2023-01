Most v Podspádoch je v zlom stave, čaká ho búranie

Vybudovanie nového bude stáť viac ako dva milióny eur.

POPRAD. Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje prestavbu mosta na ceste prvej triedy I/66 v Podspádoch v okrese Poprad neďaleko hraníc s Poľskom. Zároveň zrekonštruuje aj priľahlý úsek cesty.

Zámerom je zabezpečiť bezpečnosť dopravy na dôležitom cestnom ťahu. Správa ciest už v tejto súvislosti vyhlásila aj verejné obstarávanie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková odhadovaná hodnota stavebných prác predstavuje viac ako 2,4 milióna eur bez DPH. Financované budú z fondov Európskej únie.

Dočasný most

Súčasný most v Podspádoch, ktoré tvoria časť Tatranskej Javoriny, zbúrajú a postavia nový.

„Na základe prevedenej diagnostiky spodnej a nosnej konštrukcie je neekonomické rekonštruovať mostný objekt, preto je navrhnuté jeho celkové odstránenie. Na jeho mieste je navrhnutý nový mostný objekt, zodpovedajúci platnej legislatíve, ktorý bude dostatočne plniť svoju funkciu,“ uvádza sa v materiáloch zverejnených vo vestníku.

Na mieste tak v prvej fáze prác osadia dočasnú mostnú konštrukciu ponad tok Javorinka, po ktorej bude viesť obchádzka. Tá bude jednopruhová, obojsmerná, riadená prenosnou svetelnou signalizáciou.

Práce majú trvať viac ako rok

Prestavbou mosta a rekonštrukciou úseku chce SSC zlepšiť stavebno-technický stav mosta podľa aktuálnych noriem. Práce by mali trvať 15 mesiacov, pričom do tohto času sa nezapočítava zimné obdobie, teda od 1. decembra do 1. marca.

Projekt počíta s úpravou priľahlej cesty v dĺžke 300 metrov, na ktorej okrem iného kompletne vymenia asfaltové a konštrukčné vrstvy.

Zahŕňa aj úpravu koryta toku Javorinka.