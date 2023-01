Cestári mali pod Tatrami rušnú noc, hasiči vyrážali k popadaným stromom

Meteorológovia vydali výstrahy.

POPRAD, VYSOKÉ TATRY. Po hustom nočnom snežení sú všetky cesty v okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok zjazdné.

V úsekoch, kde nie je možný chemický posyp, však treba rátať s ujazdenou vrstvou snehu na vozovke, uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský a apeloval na vodičov, aby tomu prispôsobili najmä rýchlosť jazdy.

"Nie všetky cesty sú zjazdné v plnej rýchlosti, takže treba spomaliť. Chránené oblasti, vodné zdroje, horské priechody, tam treba počítať so snehom, vozovky sú však posypané kamienkami. Na ostatných miestach sme cesty vyčistili na asfalt a sú prevažne mokré," priblížil situáciu Polomský.

Dodal, že počas noci napadalo v regióne približne 25 centimetrov snehu, takže všetky mechanizmy boli v teréne.

V ranných hodinách sa napríklad v Poprade snehové zrážky zmenili na dážď.

"Boli nám v noci pomôcť z Prešova a zo Starej Ľubovne tri sypače, myslím si, že na to, koľko snehu napadlo, sú cesty vo veľmi dobrom stave," skonštatoval Polomský.

Cestu z Popradu na Hranovnicu a Vernár pre kamióny uzavreli

Sťažené podmienky sú podľa Polomského napríklad v oblasti Vysokých Tatier, na horských priechodoch Vernár či Spišská Magura, na ceste smerom na poľskú hranicu, ale aj medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou.

Polícia okolo deviatej dopoludnia upozornila, že cestu I/66 od Popradu na Hranovnicu a Vernár, vrátane kopca Popová, až do odvolania pre nákladnú dopravu z dôvodu hustého sneženia uzatvorili.

"Cez deň majú byť teploty nad nulou, takže by sa tá situácia nemala nejako skomplikovať," uzavrel Polomský.

Stromom sa radšej vyhýbajte

Niekoľko centimetrov ťažkého snehu v noci na stredu napadlo aj v Starej Ľubovni.

Mesto preto ľuďom radí zvýšiť opatrnosť pri chôdzi pod stromami. Pod náporom ťažkého snehu sa môžu konáre prelamovať.

Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru doplnil, že v súvislosti s poveternostnými podmienkami zasahovali v noci na stredu celkom 15-krát.

"V okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa zasahovali trikrát, v Popradskom okrese päťkrát, Humenné a Levoča mali po dva výjazdy. Príčinou výjazdov boli uviaznuté vozidlá v neprejazdných úsekoch ciest a popadané stromy a konáre. Nešlo však o nič vážne, všetky výjazdy sa zaobišli bez zranení. Celkovo zasahovalo od utorka od 22. hodiny do stredy do 6. hodiny 49 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru SR a nasadených bolo 15 kusov techniky," priblížil operačný dôstojník.

V ranných hodinách pomáhali hasiči ešte v troch ďalších prípadoch.

Čo radí polícia

Na severe Slovenska treba jazdiť opatrne a prispôsobiť sa poveternostným podmienkam a povahe vozovky. Polícia zverejnila rady na sociálnej sieti.

"Pri jazde brzdite dlhšie a plynulo, rovnako to platí aj pri rozjazde," uviedli policajti s tým, že pri ovládaní auta je potrebné sa vyvarovať trhavým a prudkým pohybom. Mohlo by to podľa nich viesť k šmyku a následnej nehode.

Zároveň upozorňujú, že na snehu je brzdná dráha dlhšia.

Podotýkajú, že treba jazdiť pomalšie a základom sú zimné pneumatiky.

Pred jazdou je potrebné odstrániť z auta námrazu a sneh.

"Nevyhnutnosťou je to, aby vodič dobre videl na cestu. Odstránením námrazy z auta zase zabránite padajúcim kusom ľadu, ktoré môžu poškodiť ostatné vozidlá," spresňujú policajti.

Výstrahy meteorológov Na väčšine územia Slovenska sa môže v stredu doobeda tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe. Na poľadovicu si treba dať pozor v Banskobystrickom, Žilinskom kraji a takmer celom Trenčianskom kraji. Výstraha platí aj pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa. S vetrom na horách treba počítať v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. Výstrahy prvého stupňa platia do 21.00 h. Meteorológovia varujú aj pred dažďom na východnom Slovensku. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Michalovce a Sobrance, a to do 15.00 h. SHMÚ zároveň vydal hydrometeorologické výstrahy pre časť východného a južného Slovenska. Pre oblasti Trebišov - Roňava a Košice-okolie - Hornád je vydaná výstraha tretieho stupňa pred povodňami z trvalého dažďa. Výstrahy druhého stupňa platia v okresoch Levice-východ a Lučenec. Pre Levice-západ, Revúcu, Rimavskú Sobotu, Rožňavu, Košice-okolie - Bodva, Košice, Bardejov, Svidník, Medzilaborce, Sninu, Vranou nad Topľou, Humenné, Michalovce, Sobrance a Trebišov bez Roňavy meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred povodňami. (tasr)

