Najmladší most v Poprade má trhliny, podopierajú ho

Patrí k najvyťaženejším.

POPRAD. Mesto Poprad sa naďalej zaoberá prípadom problematického mosta nad štátnou cestou I/66 Poprad – Brezno, ktorý spája sídliská na Starom a Novom Juhu a prepája ulice Ludvika Svobodu a Suchoňova.

Od minulého týždňa tam realizuje podopretie mosta, ktorého stav bol na základe diagnostiky klasifikovaný ako havarijný.

Ako ďalej informovala samospráva, práve z uvedeného dôvodu je jeho podopretie nevyhnutné a bezodkladné.

Odstránili havarijný stav

Podopretím sa podľa mesta podarí odstrániť výlučne súčasný havarijný stav.

„Stavba rieši samotné podopretie konzolových častí mostných pilierov po celej dĺžke konzol realizovaním nových pilierov hlbinným zakladaním na mikropilótoch s čiastočným využitím existujúceho základu s rozšírením prierezu v hlave pilierov,“ vysvetlila vedúca odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristína Horáková.

Komplexnú sanáciu mosta Poprad dorieši podľa odporúčania diagnostiky v období nasledujúcich piatich rokov.

Zúžená doprava

Cena stavby vychádza podľa radnice zhruba na 143-tisíc eur a ukončená by mala byť v prípade priaznivých teplotných podmienok do 30 dní.

O zlom stave mosta a závažný poruchách sa hovorilo ešte počas zasadnutia mestského zastupiteľstva v septembri minulého roka.

Na samotnom moste je z uvedeného dôvodu zúžená doprava.

Devastačné trhliny

O moste sa detailne rozprávalo aj na septembrovom mestskom zastupiteľstve.

Riaditeľ Správy mestských komunikácií v Poprade Peter Fabian uviedol, že most bol daný do užívania v 90. rokoch.

„Ide o najmladší most v Poprade, preto nikto z nás nepredpokladal, že dôjde k situácii, aká nastala.“

Pri obhliadkach mosta objavili trhliny a preto správa ciest požiadala o odbornú prehliadku.

Prvá z nich bola vykonaná ešte v apríli.

„Prišlo sa na to, že trhliny sú na takých miestach, ktoré sú devastačné a zistilo sa aj to, že most bol postavený formou predpätých lán.“

Nespĺňa normu

Riaditeľ vtedy prečítal poslancom úryvok z odborného posudku.

Podľa jeho znenia ide o rizikový most „s ohľadom na typ nosného systému spínacích prefabrikátov. Tento typ mostov neidentifikuje vážne problémy, až pokiaľ nie sú v stave tesne pred zrútením. Dôkazom toho sú nečakané zrútenia mostov ako Strážske, Kysak, Trstená a podobne“.

Podľa Fabiana rizikom pri tomto type mosta je, že ak začnú hrdzavieť laná, ktorými je spojený, môžu nastať rôzne deformácie, časom až zrútenie.

Hlavná prehliadka podľa riaditeľa ukázala, že ani betón použitý počas výstavby mosta nespĺňa normu, rovnako ako výstuže.

„Ten most bol zle postavený. Vôbec nespĺňa aktuálne platné normy. Vyše 60 percent predpätých lán nie je zaizovalovaných proti vlhkosti, teda nie sú chránené pred tým, aby nekorodovali," vysvetľoval Fabian poslancom v septembri.