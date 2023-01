Na Štrbskom Plese hlasovalo viac turistov ako domácich. Hovoria o povinnosti i slušnosti

V Stráňach pod Tatrami veľká účasť nebola.

ŠTRBSKÉ PLESO, STRÁNE POD TATRAMI. Účasť na referende v najvyššie položenej volebnej miestnosti na Slovensku, ktorá sa nachádza na Štrbskom Plese, v sobotu zvyšujú turisti a dovolenkujúci v Tatrách.

Aj prvý volič, ktorý čakal pred miestnosťou ešte pred otvorením o 07.00, prišiel hlasovať s voličským preukazom.

Informovala o tom predsedníčka volebnej komisie Alexandra Kašovská.

Viac cudzích ako domácich

Volebná miestnosť bola zriadená v budove vysunutého pracoviska obce Štrba, pod ktorú toto lyžiarske a turistické centrum patrí.

Podľa Kašovskej tam približne do 13.30 prišli spomedzi domácich 92 oprávnených voličov zatiaľ ôsmi, kým na volebný preukaz odvolilo takmer päťdesiat.

„Myslím si, že poobede či do večera bude viac ľudí, určite aspoň spomedzi turistov,“ povedala s tým, že vyššej účasti by podľa nej mohlo napomôcť aj dlhšie otvorenie volebných miestností do 22.00 v porovnaní s poslednými voľbami.

Povinnosť i slušnosť

Medzi voličmi bol v sobotu v okrsku č. 4 aj Pavol zo Žiliny, ktorý prišiel do Tatier na kratšiu dovolenku.

„Bol som si zalyžovať, zabežkovať a idem odvoliť. Spojil som príjemné s užitočným,“ uviedol.

Na referendum prišiel, pretože to pokladá za povinnosť.

„Toto obdobie je potrebné skončiť, treba aby tam bola konečne nová konsolidovaná vláda, ktorá bude robiť poriadok na Slovensku, a nie to, čo sa tam momentálne deje,“ zhodnotil.

Marián z Topoľčian navštívil volebnú miestnosť ešte predtým, než sa v Tatrách vybral na bežky a za priateľmi. Ako povedal, pokladá to za slušnosť.

„Keď sa vyhlási referendum, občania by takéto niečo mali rešpektovať. Len ma mrzí, že ústavní činitelia toto referendum ignorujú, pretože tým nedávajú dobrý príklad pre ostatných obyvateľov Slovenska,“ poznamenal.

V Stráňach pod Tatrami veľkú účasť nečakajú

V podtatranskej obci Stráne pod Tatrami (okres Kežmarok) je zatiaľ len veľmi nízky záujem o referendum.

Z 1 264 zapísaných voličov prišlo dopoludnia do 11.00 do jedinej volebnej miestnosti zriadenej v materskej škole asi do dvadsať ľudí.

Predsedníčka volebnej komisie Zuzana Pitoňáková povedala, že veľkú účasť neočakávajú.

Referendové lístky tam majú aj v rómskom jazyku, keďže ide o obec, v ktorej z viac ako 2 300 obyvateľov tvorí 93 percent rómska populácia.

Kým v sobotu dopoludnia sa voliči do volebnej miestnosti nehrnuli, pri minuloročných komunálnych voľbách tam k urne prišlo 64 percent voličov.

Miestny obyvateľ 46-ročný Igor Oračko v sobotu na referendum prišiel ako prvý z rodiny, jeho ďalší členovia sa chystajú neskôr.

„To, čo sa už robí v tejto vláde... Pomaly horšie si žijeme na Slovensku než v Afrike či neviem kde, to už je koniec. Radšej nech príde vláda, ktorá vie poriadne pracovať, aby sme sa tu na Slovensku mali dobre, a nie zle,“ skonštatoval.