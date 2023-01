Hosť v tatranskom hoteli dostal zlý nápad. Už ho obvinili

Vraj myslel, že karta od izby nefunguje.

VYSOKÉ TATRY. Tridsaťosemročný muž z Bánoviec nad Bebravou čelí obvineniu z trestného činu poškodzovania cudzej veci.

Ešte v piatok večer v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v jednom z ubytovacích zariadení násilne poškodil jeho majetok.

Ako opísala hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová, násilím vytlačil dvere izby a poškodil elektronický zámok, ako aj zárubňu na dverách.

Podľa jej slov tak urobil v domnienke, že elektronická karta na odomknutie jeho izby, v ktorej v tom čase pobýval, mu nefunguje.

Škoda, ktorú spôsobil, bola predbežne vyčíslená na približne 950 eur.

„Do svojej izby sa muž síce dostal, no dostal sa týmto konaním zároveň aj do konfliktu so zákonom. Snáď pre budúcnosť zvolí iný postup, napríklad zájsť na recepciu ubytovacieho zariadenia vec vyriešiť," dodala policajná hovorkyňa.