Vietor pod Tatrami neutícha. Autá končia v závejoch alebo mimo cesty

Dva úseky sú už pár dní uzavreté.

ŠTRBA, ŠUŇAVA. Pod Tatrami pokračuje uzávera cesty medzi Štrbou a Šuňavou, ale aj cesty tretej triedy III/3063 z Lučivnej.

V regióne aj naďalej fúka silný vietor a tvoria sa záveje. Na niektorých miestach sú podmienky na jazdu veľmi ťažké. Ostatné úseky v okrese Poprad, Kežmarok a Levoča sú zjazdné.

Potvrdil to riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) pre oblasť Poprad Marcel Polomský.

Silný vietor však cestárom komplikuje údržbu ciest.

„Vyčistíme cestu a o päť minút to vyzerá, akoby tam nikto nebol, vracia sa nám to naspäť. Ale našťastie, nie je až tak veľa snehu a dá sa s tým bojovať,“ zhodnotil.

„ Ak boli cesty uzatvárané, tak len krátkodobo, v súvislosti s odstraňovaní prekážok, napríklad zapadnutých áut," priblížil situáciu Polomský.

V teréne sú podľa neho aktuálne všetky dostupné mechanizmy, ktoré sa snažia udržať cesty zjazdné a v čo najlepšom stave.

Vyzýva však vodičov na opatrnosť.

Zjazdnosť ciest

Informačný portál Slovenskej správy ciest pripomína, že na vyššie položených miestach aj východného Slovenska sa môže na vozovkách nachádzať vrstva čerstvého až utlačeného snehu s hrúbkou do troch centimetrov, miestami do piatich.

Na niektorých cestách v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa je to miestami až do 10 centimetrov.

Na cestách pribúdali nehody

Pod Tatrami sa v priebehu dňa stalo aj viacero nehôd, operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove potvrdil, že zasahovali napríklad pri nehode neďaleko obce Mlynica, tiež v Tatranskej Štrbe a pri meste Spišská Belá.

Vodiči na sociálnej sieti upozornili na sťažené podmienky napríklad pri Mlynici v smere z Popradu, z Popradu do mestskej časti Kvetnica, ale aj medzi Štôlou a Vyšnými Hágymi či zo Žakoviec smerom na Huncovce v okrese Kežmarok.

Tam počas dňa uviazli autá v závejoch, prípadne skončili mimo cesty.

Ako ťažko zjazdný hlásili aj úsek z Veľkej Lomnice do Mlynice, zúžený profil je i na ceste do Spišského Bystrého či na hlavnom ťahu z Popradu do Vysokých Tatier aj do Veľkého Slavkova.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre podtatranský región výstrahu prvého stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov, ktorá platí do piatka 3. februára.

Meteorologické výstrahy na štvrtok 2. februára. (zdroj: SHMÚ)