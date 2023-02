Tatranskí cestári: Situácia na cestách je zlá, radšej nejazdite. Aj autobus vyletel z cesty

Naďalej platí prvý kalamitný stupeň.

Správu aktualizujeme.

POPRAD, VYSOKÉ TATRY. Na cestách pod Tatrami naďalej platí prvý kalamitný stupeň.

Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský potvrdil, že situácia je zlá.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Komplikuje ju množstvo snehu vo vyšších polohách a veľmi prudký vietor na podhorí.

Zlé je to všade

"Nedá sa povedať, kde je to najhoršie, pretože všade je to veľmi zlé. Čím vyššie, tým viac snehu, s narastajúcou nadmorskou výškou je situácia ešte náročnejšia. Dá sa prejsť viac menej všade, robíme všetko pre to, aby sme nemuseli zavrieť ďalšiu cestu. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, zatiaľ nechávame v platnosti prvý stupeň, výstraha meteorológov platí do 18. hodiny," uviedol Polomský.

Zatiaľ cestári zatvorili len dva úseky, zo Štrby do Šuňavy cez chotár a z obce Lučivná do tamojších kúpeľov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kalamita pod Tatrami, uzavreté cesty, vodiči v problémoch. Počasie trápi aj východniarov Čítajte

Na cestách naprieč celým regiónom treba podľa Polomského rátať s piatimi až desiatimi centimetrami snehu.

Odporúča vodičom počas soboty radšej nevychádzať na cesty, pokiaľ to nie je nutné.

Vodiči upozorňujú na komplikácie

V teréne je nasadených všetkých 24 podtatranských sypačov a ďalších päť z iných oblastí.

Vaša lokalita: Poprad Predpoveď počasia na dnes 07:00 -3 ℃ Riziko zrážok: 80% 10:00 -4 ℃ Riziko zrážok: 80%

"Niektoré autá ostali v kritických úsekoch, napríklad na Ceste slobody vo Vysokých Tatrách, a nevracali sa naspäť. Vymení ich až ďalšie vozidlo po striedaní zmien. Všetci vodiči boli v teréne od piatka od 20. hodiny až do rána do 8. hodiny, majú za sebou náročnú službu," zhodnotil Polomský.

Vodiči na cestách od rána upozorňovali na komplikácie, zasnežená vozovka je napríklad aj na podtatranskej diaľnici D1.

Na ceste medzi Spišským Štvrtkom a Smižanmi skončil autobus mimo cesty.

Informačný portál Slovenskej správy ciest upozornil, že na cestách II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves a tiež tretej triedy v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves sú nutné snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony.

Sneh aj víchrica

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na sobotu výstrahu 2. stupňa pred snežením, tvorbou snehových jazykov a závejov a 3. stupeň pre silný vietor na horách.

Ten môže dosiahnuť v nárazoch až 180 kilometrov za hodinu.

Väčšina výstrah platí do polnoci.

Ráno SHMÚ upozornil na to, že v nižších polohách pod Tatrami už zaznamenali prudký až búrlivý vietor, s nárazmi od 70 do 100 km za hodinu.

"Vietor môže spôsobiť aj väčšie škody, napríklad poškodené či strhnuté strechy a iné predmety, spadnuté stromy, elektrické vedenie, pričom v aktuálnej situácii môžu stromy padať ľahšie pod váhou väčšieho množstva snehu, ktorý napadol v uplynulých dňoch," avizoval na sociálnej sieti.

(zdroj: SHMÚ)