Na diaľnici sa stala reťazová nehoda, zrazilo sa osem áut. Neprejazdné sú aj ďalšie úseky

Polícia radí, ako jazdiť v takomto počasí.

Správu aktualizujeme.

POPRAD. Na diaľnici D1 smere od Popradu na Prešov v 365. kilometri sa v sobotu dopoludnia stala reťazová dopravná nehoda.

Ako potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, ide o zrážku asi ôsmich vozidiel.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa jej slov zatiaľ nie sú hlásené vážne zranenia, úsek je však neprejazdný.

Polícia na sociálnej sieti informovala, že na miesto sa aktuálne presúvajú záchranné zložky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Niektoré časti Ždiaru boli odrezané od sveta. Sneh tam siaha aj do výšky jedného metra Čítajte

Ďalšie neprejazdné úseky

Cesta I/18 v smere od Popradu na Jánovce je uzatvorená v oboch smeroch z dôvodu nulovej viditeľnosti, silného vetra a hustého sneženia.

Cesta od Kežmarku v smere do Huncoviec a z Huncoviec do Žákoviec je neprejazdná vzhľadom na poveternostné podmienky až do odvolania.

Taktiež cesta z Vrbova do Huncoviec je neprejazdná.

Vodiči v dopravnom servise na sociálnej sieti upozornili krátko po 10:30 aj na uzavretú cestu v oboch smeroch medzi Popradom a Hozelcom a tiež Spišským Štvrtkom a Hrabušicami.

V diaľničných tuneloch Šibenik a Branisko je z dôvodu hustého sneženia znížená rýchlosť obojsmerne až do odvolania.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tatranskí cestári: Situácia na cestách je zlá, radšej nejazdite. Aj autobus vyletel z cesty Čítajte

Polícia: Keď nemusíte, necestujte

Polícia apeluje na vodičov, aby vzhľadom na situáciu na cestách nejazdili, pokiaľ nevyhnutne nemusia, a cestu odložili na neskôr.

"Zjazdnosť ciest je obmedzená, v niektorých úsekoch ťažko prejazdná, prípadne do odvolania úplne uzatvorená. Vzhľadom na poveternostné podmienky je vysoké riziko vzniku dopravných nehôd, respektíve škodových udalostí," pripomenuli policajti.

Cestári podľa ich slov kontinuálne pokračujú v údržbe ciest, no búrlivý vietor neustále vytvára snehové jazyky, prípadne záveje, ktoré sú ťažko prejazdné.

"V teréne je nasadené maximálne množstvo síl, hliadky Policajného zboru monitorujú situáciu v doprave a venujú sa vzniknutým dopravným udalostiam," dodali policajti.

Polícia radí, ako jazdiť v takomto počasí Pri samotnej jazde berte do úvahy, že vozovka pokrytá snehom a v najhoršom prípade ľadom má podstatne dlhšiu brzdnú dráhu. Nechajte si preto skutočne bezpečný odstup od auta pred vami. So snehom sa spája aj nebezpečenstvo vzniku koľají. Ak sa v nich ocitnete, pamätajte, že pri ich prechádzaní môžete ľahko dostať šmyk a preto sa radšej držte v ich stope. Klzká vozovka vás môže zaskočiť aj v prípade prudkého brzdenia. Pri ňom sa môžu zablokovať kolesá a auto môže dostať šmyk. Hoci je dnes väčšina vozidiel vybavená ABS a k zablokovaniu kolies nedôjde, je bezpečnejšie jazdiť plynule a využívať brzdenie motorom, hlavne pri jazde z kopca. Riziko šmyku číha aj v zákrutách. Recept, ako sa mu vyhnúť, znie - pred zákrutou spomaliť, zaradiť nižšiu rýchlosť a opatrne zabočiť. Istou výzvou sa môže pri snehovej pokrývke stať aj jazda do kopca. Aby ste na ňom neuviazli, vychádzajte ho pomaly a plynule. Keď sa to predsa len nepodarí a vy zostanete stáť, rozbehnúť sa smerom hore bude zrejme problém. Pomôžu vám s tým snehové reťaze, alebo možnosť zísť späť na rovinu a skúsiť to znova.

(zdroj: FB/Polícia SR - Prešovský kraj)