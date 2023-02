Ubudlo áut, cestári sprejazdnili hlavný ťah pod Tatrami. Diaľnica zostáva uzavretá

Vietor pretrváva, sneženie ustalo.

POPRAD. Hoci sneženie v podhorí Vysokých Tatier v sobotu večer mierne ustalo, vietor pretrváva aj naďalej.

Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad, Marcela Polomského, sa už podarilo sprejazdniť cestu prvej triedy I/18, kde skončili autá mimo cesty.

"Popoludní to bolo naozaj veľmi zlé, teraz trochu menej sneží a fúka, ubudlo aj trochu áut, ale meteorologická výstraha platí až do nedele (5. 2.) do 10.00 hodiny, takže sme v pohotovosti a všetky dostupné mechanizmy sú v teréne," uviedol Polomský.

Havarované autá už z diaľnice odtiahli

Na cestách v okrese Poprad a Kežmarok však naďalej platí druhý kalamitný stupeň.

Po hromadných dopravných nehodách na diaľnici D1 v úseku Poprad-Tatry – Jánovce by už podľa Polomského informácií mali byť z úseku odtiahnuté všetky havarované autá.

„Pomaly by mali nastupovať diaľničiarske sypače na vyčistenie. Následne by sa mala spustiť aj diaľnica,“ avizoval.

Ďalšie komplikácie na cestách ale môže spôsobiť aj klesajúca teplota. Riaditeľ správy ciest pre popradskú oblasť preto upozornil na ľad a vodičom opätovne odporúča opatrnosť na cestách.

Diaľnica D1 Mengusovce - Spišský Štvrtok nateraz zostáva obojstranne uzavretá.

Cesty III. triedy musia počkať

Aktuálne sú podľa Polomského síce s ťažkosťami, ale zjazdné všetky cesty I. a II. triedy v regióne.

Cestári však museli uzavrieť cesty III. triedy z Kežmarku do Rakús a Strání pod Tatrami.

"Ospravedlňujem sa obyvateľom týchto obcí za komplikácie, ale nie je priestor na to, aby sme ich vyčistili, dostaneme sa k tomu až v nedeľu, kým trochu neutíchne vietor," skonštatoval Polomský.

Vodiči na sociálnej sieti upozornili na viaceré autá, ktoré skončili mimo vozovky. Autobus napríklad zapadol pri Starej Lesnej v smere z Veľkej Lomnice, cestárske auto skončilo mimo cesty medzi Lendakom a Výbornou.

Zapadnutý autobus vyťahovali medzi Lendakom a Výbornou. (zdroj: archív)