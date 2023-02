Astrofotografovi zlyhávala v tatranských mrazoch technika. Podaril sa mu unikátny záber

VYSOKÉ TATRY. Fotografia nočnej oblohy zachytená na Slovensku opäť učarovala americkému úradu NASA.

Snímku s názvom Kométa a dva vozy (A Coment and Two Dippers) vyhlásil na 7. februára ako prestížnu astronomickú snímku dňa (APOD - Astronomy Picture of the Day).

Zachytáva kométu C/2022 E3 ZTF, ktorá sa nachádzala medzi Veľkým a Malým vozom a jej autor sa za ňou koncom januára vydal do Vysokých Tatier.

