Vďaka bohatej nádielke snehu môže chatár Petras tvoriť ďalej. Pri chate vzniká kraslica

Pribudne i socha horského vodcu.

VYSOKÉ TATRY. Tohtoročná štedrá nádielka snehu umožnila chatárovi a vysokohorskému nosičovi Petrovi Petrasovi vytvoriť po betleheme pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách aj ďalšie diela zo snehu.

Okolie už zdobí socha sediaceho nosiča vysoká približne tri metre. Onedlho bude dokončená aj 3,5 metra vysoká veľkonočná kraslica.

Ako ďalej Petras povedal, v týchto dňoch pracuje na jej zdobení. Po nej sa pustí do sochy horského vodcu.

Na počesť Klimenta Bachledu

V regióne známy vysokohorský nosič vytvára sochy zo snehu pri chate na Starolesnianskej poľane každoročne. Ich počet závisí od množstva snehu.

„Pri korpuse mi pomáha syn alebo kamarát, pretože je potrebné naložiť veľkú kopu snehu do debnenia. Následne to musíme ubiť, premrzne to, a potom to už vyrezávam sám,“ opísal.

Pripravovaná socha horského vodcu by mala mať podobu Klimenta Bachledu (1849-1910), poľského gorala a horského vodcu.

Práve súčasťou Rainerovej chaty je malá expozícia histórie a súčasnosti horských nosičov, zbierka starého horolezeckého náradia a starých lyží.

Betlehem sa stále drží

Svoju formu si udržiava aj betlehem zo snehu, ktorý dokončil Petras ešte pred Vianocami.

Po dobudovaní mal výšku 3,8 metra, šírku 4,6 metra a hĺbku 3,6 metra.

„Betlehem je stále krásny, no potrebujem opraviť sochy v ňom, aby boli v perfektnom stave najmä počas východoslovenských jarných prázdnin,“ dodal.

Chatár: Niektorí nevedia ustriehnuť ani sami seba

Po dokončení sochy horského vodcu sa chatár do ďalších pustiť neplánuje. Podľa jeho slov už bude svoje diela len opravovať.

„Musím tak robiť každý deň. Ľudia si nevedia ustriehnuť deti alebo niektorí ani sami seba, pichajú do toho lyžiarskymi palicami, prirábajú tam šišky, poškodia to,“ zhodnotil.

Ešte koncom decembra pobúrilo verejnosť, keď opitý vandal polial postavy v betleheme červeným vínom.

Chata stojí už štvrťstoročie

Najstaršiu chatu vo Vysokých Tatrách postavil v roku 1863 Ján Juraj Rainer.

Po postavení chaty Kamzík v roku 1884 zanikla, obnoviť sa ju podarilo až v roku 1998, odkedy slúži verejnosti.

Jej chatárom je v súčasnosti syn Petra Petrasa. Nachádza sa asi polhodinu chôdze od strediska Hrebienok. Tento rok si chata pripomenie 25. výročie svojho otvorenia.