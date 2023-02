Vodiči v centre Popradu zaplatia za parkovanie viac

Drahšia bude aj celoročná parkovacia karta.

POPRAD. Viaceré poplatky v súvislosti s parkovaním na mestských platených parkoviskách v Poprade sa zvýšia, niektoré aj raz toľko.

Schválili to vo štvrtok poslanci počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. Mesto k tomuto návrhu viedla podľa vedúcej odboru výstavby na Mestskom úrade v Poprade Kristíny Horákovej, súčasná ekonomická situácia nielen v samotnom meste i zvyšujúce sa ceny energií.

Okrem toho je podľa jej slov snahou mesta preniesť cestujúcu verejnosť do mestskej hromadnej dopravy, ktorá je pre Popradčanov bezplatná, a znížiť tak počet automobilov v centre mesta.

Pôvodne päťdesiat centov, teraz euro

Vodiči zaplatia za parkovanie napríklad v zóne 1 namiesto pôvodných 0,50 eura po novom 1 euro za každých ďalších začatých 30 minút. V zóne 2 pôjde o nárast z 0,30 eura na 0,70 eura za polhodinu.

Zmeny sa dotknú aj niektorých ďalších poplatkov. Porastie tiež poplatok za celoročnú neprenosnú parkovaciu kartu. V zóne 1, 2 a 3 sa napríklad zvýši o 150 eur za rok, na 500 eur.

Mesto tiež avizuje, že na jeden byt bude v prípade rezidentov, teda obyvateľov spoplatnenej zóny, možné vydať maximálne tri parkovacie karty. Prvá bude bezplatná, druhá bude stáť 500 eur ročne, v prípade tretieho auta pôjde o sumu 1 000 eur.

Referendum o parkovaní

Podľa riaditeľa Správy mestských komunikácií Petra Fabiana nejde o skokové navýšenie. „Snažili sme sa porovnávať s desiatimi mestami na Slovensku, ktoré tiež prevádzkujú parkovací systém, dostávame sa na ich úroveň,“ uviedol.

Poukázal napríklad na Vysoké Tatry, ktoré majú podľa jeho slov napríklad v Tatranskej Lomnici spoplatnené pakovanie sumou dve eurá na hodinu.

Primátor Anton Danko (nezávislý) vo štvrtok zároveň avizoval zámer vytvoriť počas najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva komisiu, ktorá začne pracovať na parkovacej politike mesta. Tú by chcel zaviesť do dvoch rokov.

„Aj na sídliskách sa bude platiť určitá malá čiastka. Samozrejme, za prvé auto to bude symbolická čiastka, za druhé to už nebude symbolická a za tretie to bude astronomická čiastka,“ opísal plánovaný zámer.

Naznačil aj čiastkové referendum, aby sa podarilo vybrať model parkovania v spolupráci s obyvateľmi mesta.