Primátor stopol článok, v ktorom ho poslanec kritizuje. Baláž: Je to útok na slobodu slova

Už ako novinár pranieroval dianie v meste.

Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS) stopol obnovenú rubriku, zaručujúcu pravidelný prístup novozvolených poslancov do mestských novín. Problematický bol podľa neho príspevok poslanca Mareka Baláža, v ktorom kritizoval aj samotného primátora.

Primátor povedal pre organizáciu Transparency International, ktorú na tento prípad upozornil samotný poslanec, že nemohol reagovať inak, pretože text považuje za urážlivý a spôsob komunikácie, ktorú Baláž zvolil, nie je hodný funkcie poslanca.

„Zastávam názor, že ide o politické vyjadrenie, ktoré nemá v mesačníku čo hľadať,“ uviedol primátor. Mestské periodikum Ičko podľa neho slúži predovšetkým na informovanie obyvateľov o dianí v meste a nie „na ich zaťažovanie politickými názormi“.

„Príspevok poslanca Baláža je síce kritický, z nášho pohľadu však nie je invektívny, osočujúci alebo urážlivý, čo sú dôvody, pre ktoré ho môže redakčná rada podľa smernice odmietnuť. Redakcia mohla bez problémov zabezpečiť reakciu primátora na takúto kritiku a uverejniť ju spolu s príspevkom," reagovala Transparency.

„Nesúhlasíme s tým, že radničné noviny by mali iba informovať. Mal by v nich byť priestor aj pre politiku, a to i v podobe diskusie, polemiky, alebo aj kritiky. Aj pre takýto prístup skončilo Ičko v našom poslednom hodnotení radničných novín až na 60. mieste, medzi titulmi, ktoré krivia objektívny obraz o dianí v samospráve," dodala.

O kauze sme hovorili s nezávislým poslancom MAREKOM BALÁŽOM , bývalým dlhoročným novinárom, ktorý kandidoval za koalíciu KDH, DS, Spolu.

V rozhovore okrem iného hovorí: - čo mu na mestských novinách nesedí - prečo bol stopnutý v novinách aj ďalší článok - čo ako novinár vnímal v meste ako problematické

Vo februárovom čísle mestského časopisu Ičko sa mal objaviť aj váš príspevok, no napokon bol stopnutý. Čo sa stalo?

- Dostal som ponuku napísať príspevok do rubriky mestského informátora, kde sa predstavujú novozvolení poslanci. Bol som druhý v poradí, príspevok som teda mal mať publikovaný vo februárovom čísle. Poslal som ho do redakcie, odkiaľ napísali, že je to v poriadku. O dva dni sa mi ozval pán primátor, že tento príspevok v žiadnom prípade informátor neuverejní.

Z akého dôvodu?

