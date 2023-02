Turistka v Tatrách sa stratila, prepadla cez skalný prah a poranila si hlavu a oko

Našiel ju personál z Téryho chaty.

VYSOKÉ TATRY. Žiadosť o pomoc z Malej Studenej doliny pre 51–ročnú slovenskú turistku prijala Horská záchranná služba (HZS) v sobotu podvečer.

Počas zostupu z Téryho chaty stratila orientáciu, zišla z turistického chodníka a prepadla cez skalný prah do Jazernej steny.

Nárazom o skaly si poranila hlavu a oko a následkom úrazu pociťovala aj nevoľnosť.

"Na pomoc jej odišli postupne dve skupiny záchranárov HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry a zároveň aj personál z Téryho chaty s transportnými nosidlami. Tým sa vďaka svetelnej signalizácii podarilo zranenú ženu lokalizovať," informovala Horská záchranná služba.

Na mieste ju ošetrili, zateplili, zafixovali a začali s transportom dolu dolinou, až kým sa nestretli so záchranármi HZS.

Tí pokračovali v doprave turistky k snežným skútrom zaparkovaným pri Zamkovského chate.

Odtiaľ ženu snežným skútrom so saňami transportovali do Starého Smokovca, kde ju odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice v Poprade.