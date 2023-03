Most cez Ružín je v dezolátnom stave, rekonštruovať ho mali už vlani

Pripravujú jeho opravu aj obchádzku.

JAKLOVCE. O oprave mosta cez Ružín pred obcou Jaklovce v okrese Gelnica sa hovorí už takmer dva roky.

Semafory tam riadia dopravu už dlhú dobu, robotníci sa na stavbe zatiaľ neobjavili.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dopravu na moste cez Ružín pri Jaklovciach čakajú obmedzenia Čítajte

Vodič: Trvá to večnosť

Pred niekoľkými dňami si však vodiči na moste všimli pracovníkov, ako niečo na moste merajú.

Prekvapilo ich to, keďže sa s mostom, ktorý je v zlom technickom stave, napriek prísľubom nič nerobí.

„Už to trvá takmer večnosť. Kraj už dávno hovoril o dezolátnom stave mostnej konštrukcie. Zatiaľ cez most síce prechádzame, ale človeku nepridá pokoj, keď vie, že niečo nie je v poriadku. Hádam už svitá na lepšie časy a zabliká svetielko nádeje, keďže sme tam videli nejakých pracovníkov. Viem, že mosty v kraji nie sú ideálne, jeden dokonca už spadol. Boli by sme neradi, keby to dopadlo podobne aj tu,“ povedal nám vodič Róbert.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Most medzi Kysakom a Veľkou Lodinou skolaudovali. Pôvodný sa zrútil do Hornádu Čítajte

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť