Holandský kráľovský pár navštívil v Poprade centrum pomoci pre Ukrajinu

Odídencom pomáha od marca 2022.

POPRAD. Centrum podtatranskej pomoci pre Ukrajinu funguje v priestoroch na Nábreží Jána Pavla II. v Poprade už jeden rok.

Vzniklo 7. marca 2022 na základe aktivity viacerých dobrovoľníkov.

Odvtedy už pomohli tisíckam odídencov, ktorí museli svoje domovy opustiť pre vojnový konflikt.

Zakladateľka centra Miriam Kuzárová pri príležitosti štvrtkovej návštevy holandského kráľovského páru a prezidentky SR Zuzany Čaputovej uviedla, že koordinácia pomoci pre utečencov vznikla veľmi spontánne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prišlo vyše 20 rodin s deťmi

"Do Dolného Smokovca prišlo vtedy viac ako 20 rodín s malými deťmi, nemali dostatok potravín a hygienických potrieb, tak som na sociálnu sieť uverejnila status, že kto chce a má možnosť, môže niečo priniesť do kníhkupectva v Poprade. Nečakali sme, že to bude mať taký ohlas. Pribúdali utečenci, a teda bolo potrebné koordinovať aj pomoc, preto sme v týchto priestoroch zriadili centrum, aj vďaka podpore pána dekana," priblížila Kuzárová.

Dodala, že v prvých dňoch sa na nich obracalo aj 150 ľudí denne, zväčša šlo o matky s deťmi.

Dobrovoľníci im rozdávali potraviny, drogériu i oblečenie a postupne centrum rozšírilo svoje služby aj o psychologickú pomoc či poradenstvo.

Spočiatku fungovali len na dobrovoľnej báze, neskôr im so zabezpečením centra pomohla Spišská katolícka charita (SpKCH).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Holandský kráľovský pár ukončí návštevu Slovenska v Tatranskom národnom parku Čítajte

Pomáhať chcú, kým to bude potrebné

"Najviac pomáhame matkám s deťmi, seniorom a zdravotne postihnutým," uviedol diecézny riaditeľ SpKCH Pavol Vilček.

Dodal, že sú ochotní poskytovať pomoc aj naďalej, dokedy to bude potrebné.

V tejto súvislosti ocenil dobrovoľníkov i pracovníkov charity, ktorí sa v procese angažujú od začiatku vojny.

Kuzárová veľmi pozitívne vníma záujem zo strany holandského kráľovského páru i slovenskej prezidentky.

"Naozaj sa zaujímali o všetko, ako to tu vzniklo, ako fungujeme, ako pomáhame aj po psychologickej stránke. Veľmi srdečné bolo najmä ich stretnutie s deťmi, ktoré tu máme, odovzdali kráľovnej darčeky, ktoré si starostlivo pripravovali už od začiatku týždňa, fotili sa s kráľovnou. Boli naozaj veľmi vďačné za to, že tu s nimi strávili nejaký čas," skonštatovala Kuzárová.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Holandsku koordinuje bezpečnosť novinárov: Aj jednu vyhrážku treba nahlásiť Čítajte

Už vlani v marci boli Kyjeve

Okrem popradského centra sa snaží SpKCH pomáhať aj priamo na Ukrajine.

Koordinátor humanitárnej pomoci charity Anton Frič uviedol, že prvýkrát boli za hranicami už 4. marca 2022.

"Na začiatku sme pomohli so sprevádzkovaním skladov a začali sme voziť pomoc priamo tam. Už 20. marca sme šli do Kyjeva hlavne s liekmi. Aktuálne najviac pomáhame v charkovskej oblasti, kde každý mesiac vozíme asi štyri kamióny s humanitárnou pomocou, najmä s potravinami," priblížil Frič.

Dodal, že od novembra minulého roka začali realizovať projekt psychologicko-sociálnej pomoci pre traumatizované deti a rodiny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Plastové fľaše triedia aj na športoviskách či staniciach. Čo robia Holanďania inak Čítajte

Aktuálne je v centre 300 detí

V centre priamo v Charkove je aktuálne približne 300 detí, ďalšie menšie pracoviská má charita aj v Dnipre a Zakarpatí.

"Dochádzajú nám však peniaze, oslovujeme teda našich partnerov v celej Európe, aby sme v tej pomoci mohli pokračovať. Dobrovoľníkov máme dostatok, hoci je to veľmi náročná práca a často chodíme aj do oblastí frontovej línie, kde sa tá pomoc tak ľahko nedostane," upozornil Frič.