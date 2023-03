Silný vietor odtrhol škole časť strechy, zasahujú hasiči

Pre zlé počasie padali v kraji stromy.

STARÁ ĽUBOVŇA. Hasiči aktuálne zasahujú pri poškodenej streche školy v Starej Ľubovni.

Uviedol to operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Podľa jeho slov v Prešovskom kraji v sobotu evidovali doposiaľ šesť zásahov súvisiacich s nepriaznivým počasím.

"Prevažne išlo o popadané stromy v lokalite Vysokých Tatier. Vo Svite sa vyvrátil strom, ktorý sa oprel o bytovku. Jeden výjazd evidujeme v Humennom. Čo sa týka strechy školy v Starej Ľubovni, hasiči sú na mieste aj s výškovou technikou," dodal.

Ako potvrdil riaditeľ Spojenej školy Jarmočná Ján Bondra, k poškodeniu došlo na jednej zo siedmich budov školy, ktorá slúži prevažne na odbornú prípravu.

"Odtrhlo asi jednu desatinu strechy v rohu, odkiaľ fúkal vietor. Pracuje sa na tom, aby sa to nerolovalo ďalej. Vietor nie je až taký silný, aby odfúklo aj zaťaženie strechy. Má to dva roky, budeme to riešiť prostredníctvom záruky," povedal s tým, že poškodenie strechy naruší vyučovanie.