Kežmarskí mestskí policajti odchytávali hada, hľadajú jeho majiteľa

Vo voľnej prírode by neprežil.

Had našiel útočisko v centre voľného času. (Zdroj: FB/Tomáš Faron)

KEŽMAROK. Pri rodinnom dome v Kežmarku v utorok polícia odchytila hada. Informáciu o jeho náleze niekto nahlásil na linku 159. O spoluprácu polícia požiadala aj pracovníčku Pieninského národného parku z Červeného Kláštora.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tá určila, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o hada Pantheropsis guttatus - užovka červená, ktorý sa v našich podmienkach bežne v prírode nevyskytuje.

Informovala o tom kežmarská mestská polícia na sociálnej sieti.

„Vzhľadom na to, že hada nebolo možné vypustiť do jeho prirodzeného prostredia, pretože by vzhľadom na naše poveternostné podmienky uhynul, bol umiestnený v teraristickom krúžku pri Centre voľného času Kežmarok,“ vysvetlila polícia.

Mestskí policajti budú vykonávať previerky za účelom zistenia majiteľa, aby mu hada vrátili.

Pantheropsis guttatus, teda užovka červená, je nejedovatý had. Podľa internetovej stránky bratislavskej zoo sa vyskytuje v suchých krovinatých a lesných oblastiach Spojených štátov amerických.

Hada odchytili mestskí policajti. (zdroj: mesto Kežmarok)