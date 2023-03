Malé strediská pod Tatrami končia sezónu. Napriek problémom ju hodnotia kladne

Problémy narobilo počasie i zdražovanie.

POPRAD. Viaceré menšie lyžiarske strediská pod Tatrami ukončia počas nadchádzajúceho víkendu lyžiarsku sezónu.

Po ťažších rokoch spojených s pandémiou, ale aj po zvýšení nákladov na energie, hodnotia však strediská uplynulé mesiace na svahoch v Popradskom okrese skôr pozitívne.

Vo veľkej miere im ale sezónu komplikovalo počasie, predovšetkým oteplenie a dážď začiatkom tohto roka.

V Lopušnej doline bola jedna z lepších sezón

V stredisku Lopušná dolina za Svitom sa bude lyžovať do nedele 19. marca, deň predtým sa v ňom uskutoční tradičný program pochovania lyže.

Lyžiarska sezóna tam trvala približne 80 dní.

„Napriek tomu, aké bolo počasie a nesmierne drahá elektrická energia, sme to zvládli a sezónu považujem za jednu z tých lepších,“ zhodnotil konateľ strediska Ľubomír Kozubík.

Veľa ľudí podľa jeho slov prišlo aj napriek tomu, že v stredisku museli zvýšiť ceny.

„Mali sme tu aj lyžiarske zájazdy. Vracia sa to späť do tých istých čísel, ako to bolo pred covidom,“ skonštatoval. Zároveň dodal, že okrem domácich prichádzali na lyžovačku aj Česi a Maďari.

Aj susedia sú spokojní

Poslednýkrát sa bude počas víkendu lyžovať aj v susednom stredisku Skitatry - Zadná Lopušná dolina.

Po dvojročnej prestávke a zmene majiteľov išlo o jeho prvú sezónu, spustili ju 23. decembra.

„Sami sme nevedeli, čo od sezóny môžeme očakávať, no bola pre nás poučná a viac menej sme s jej priebehom spokojní. Nikomu sa nič vážne na svahu nestalo, a to je pre nás to najdôležitejšie,“ uviedol jeden z konateľov strediska Matúš Sirota.

Lučivná zvládla sezónu bez výluk

Posledný víkend sa bude lyžovať aj v stredisku Snowpark Lučivná neďaleko Popradu.

„Je veľmi teplo a sneh sa už topí. Na 99 percent v nedeľu končíme,“ poznamenal riaditeľ strediska Miroslav Šukola.

Počas sezóny, ktorú tam otvorili 22. decembra, ich podľa jeho slov vytrápilo najmä daždivé počasie v úvode roka.

„Ťahali sme však od začiatku sezóny bez nejakej výluky. Myslím si, že ľudia boli spokojní, sezónu vyhodnocujeme ako dobrú,“ povedal.

Ani tu návštevníkov zvýšenie cien neodradilo a po ekonomickej stránke sa podľa riaditeľa stredisko vracia k predcovidovému obdobiu.

„Nepociťovali sme, že by bol veľký výpadok v návštevnosti. Lyžiarske zájazdy boli, školy chodili. Menej bolo možno oproti minulým rokom Čechov, Poliakov i Maďarov, ale o to viac bolo slovenských lyžiarov,“ opísal.

Slabé sviatky, lepší január

V stredisku Studničky vo Vernári, ktoré fungovalo počas tejto lyžiarskej sezóny pod novým prevádzkovateľom, sa rovnako so sezónou rozlúčia po takmer troch mesiacoch v nedeľu 19. marca.

Na lyžovačku do strediska na rozhraní dvoch národných parkov, Slovenského raja a Nízkych Tatier, prichádzali podľa jeho manažérky Ivany Alexovej predovšetkým Slováci.

„Sezóna, čo sa týka sviatkov, bola dosť slabá, pretože počasie v tom čase bolo zlé, ale od polovice januára, keď nasnežilo, to už bolo fajn,“ bilancovala. Zároveň dodala, že nechýbali ani lyžiarske kurzy.

Počasie ukáže

Víkendovým program pravdepodobne ukončí svoju sezónu lyžiarske stredisko Ski Resort Smrečiny v Liptovskej Tepličke.

„Má sa otepliť, nočné mrazy pominú. Nevylučujeme však ešte možnosť lyžovania počas ďalšieho víkendu, a to v prípade, že sneh zotrvá. Bude to skutočne záležať od počasia,“ avizoval spolumajiteľ strediska pod Kráľovou hoľou Maroš Žemba.

Práve počasie skomplikovalo sezónu aj tomuto stredisku, išlo pritom o jeho druhú.

„Aj keď sme počas nej začali s lyžovaním o niečo skôr, znepríjemnilo nám ju veľa daždivých víkendov. Minuloročná sezóna zase bola kratšia, no víkendy krajšie. Teraz nás počas asi štyroch víkendov prekvapil dážď a vietor, bolo to ako na hojdačke, aj čo sa týka snehu,“ dodal s tým, že v porovnaní s minulým rokom tak bola sezóna slabšia, no na druhej strane prišlo viac lyžiarskych zájazdov.

