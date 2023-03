Vyhliadkovú vežu nad Levočou chcú otvoriť na jar, aj keď úplne dokončená ešte nie je

Šieste podlažie? Až keď budú peniaze.

LEVOČA. Novú vyhliadkovú vežu na vrchole Javorina nad Levočou možno sprístupnia už počas tejto jari, aj keď úplne dokončená nie je.

Na jej dostavbu chýbajú financie.

Šieste podlažie? Až keď budú peniaze

Ako vysvetlil štatutár Združenia turizmu Levoča Ernest Rusnák, ktorý stojí za projektom, hotových je päť podlaží aj so železobetónovým skeletom a stavba je skolaudovaná.

V budúcnosti však ešte potrebujú vybudovať plánované šieste podlažie a strechu.

„Zrejme tam po oteplení spravíme poriadok, ešte stále sa tam nachádza aj sneh. Potom by sme to otvorili pre verejnosť. Medzitým budeme hľadať peniaze na dokončenie veže. No s otvorením by problém nebol, je to funkčné a všetky bezpečnostné veci sú zrealizované,“ povedal Rusnák.

Veža by mala ponúkať pekné výhľady aj z piateho podlažia vo výške 25 metrov.

Chýba ešte 70-tisíc

Doteraz išlo na výstavbu približne 170-tisíc eur.

Združenie jednotlivé etapy financovalo z viacerých zdrojov.

Peniaze získalo v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prešovského samosprávneho kraja aj z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Časť nákladov uhradilo z vlastných zdrojov.

Na úplné dokončenie stavby bude potrebných ešte približne 70-tisíc eur.

„Zatiaľ ani nie sú výzvy, do ktorých by sme sa mohli zapojiť, pretože všade sú dotácie viazané aj na vytvorenie pracovného miesta, čo my nevieme,“ poznamenal štatutár združenia turizmu.

Dokončenie oddialil nárast cien stavebných materiálov

Kopec Marčulina v nadmorskej výške 1 250 metrov, na ktorom veža vyrastá, ponúka výhľad na Levoču, do Hornádskej kotliny, na Vysoké i Nízke Tatry, Volovské vrchy, Branisko, Bachureň či Spišskú Maguru.

Podľa pôvodných plánov mala byť dostavaná vlani, nárast cien za materiál však práce predĺžil.

Po dokončení bude mať 35,75 metra.

Združenie ju buduje na mestskom pozemku, ktorý získalo do užívania od samosprávy na 20 rokov za symbolický poplatok.

Po nich prejde stavba do majetku Levoče.

