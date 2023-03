Podtatranskí cestári po silnom vetre odstraňujú veľký počet popadaných stromov

Na cestách je miestami poľadovica.

POPRAD. Po pondelkovom silnom vetre v oblasti Vysokých Tatier sú v utorok cestári v teréne a pracujú na odstraňovaní popadaných stromov a konárov z ciest.

Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcela Polomského ich popadalo veľa, dotknuté úseky preto naďalej dočisťujú.

Ako ďalej uviedol, vodičov žiada o trpezlivosť a tiež vyzýva k opatrnosti.

Problémy s poľadovicou

V tatranskej oblasti v pondelok večer snežilo, niektorí šoféri avizovali na cestách v dopravnom servise na sociálnej sieti problémy pre poľadovicu.

Išlo napríklad o cestu z Kežmarku do Lendaku, úsek Podspády – Ždiar či Štrbské Pleso.

Podľa Polomského mali komplikácie autá s letnými pneumatikami.

„Nebolo veľa snehu, všetci pripravení šoféri bez problémov prešli,“ dodal.

Pre padnutý strom zasahujú v utorok ráno v teréne aj hasiči v Levoči.

Uviedol to operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Sneh do 10 centimetrov

Slovenská správa ciest v skorých ranných hodinách informovala, že na cestách v oblasti Popradu sa ojedinele nachádza čerstvý alebo utlačený sneh.

„Na úseku cesty II/537 Podbanské - Tatranská Polianka je na vozovke čerstvý sneh do päť až desať centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do jedného až dvoch centimetrov je na cestách II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves, II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom a na cestách III. tried v obvodoch Haligovce a Spišská Stará Ves,“ upozornila na svojom informačnom portáli.