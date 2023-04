Štartuje veľká rekonštrukcia rozbitého horského priechodu za takmer 20 miliónov

Na osem kilometrov majú dva roky.

VERNÁR. S rekonštrukciou cesty prvej triedy I/66 cez horský priechod Vernár v okrese Poprad plánujú začať v druhej polovici apríla.

Slovenská správa ciest (SSC) už podpísala zmluvu o dielo so skupinou dodávateľov v hodnote takmer 17,5 milióna eur s DPH.

Informoval o tom riaditeľ úseku investičných projektov a prevádzky SSC František Dorocák.

Pôjde o prvú časť modernizácie cesty Popová – Hranovnica.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prvá etapa

Podľa Slovenskej správy ciest je už vozovka cesty prvej triedy vplyvom dopravnej záťaže či klimatických podmienok opotrebovaná.

V rámci prvej časti tak budú opravovať úsek dlhý 8,3 kilometra.

Práce sa budú týkať modernizácie cesty, ale aj chodníka vo Vernári, mosta cez potok Mlynica, zahŕňať budú okrem iného zabezpečenie skalných svahov.

Cestu tiež odvodnia, vymenia dopravné značenia a doplnia bezpečnostné prvky.

Práce v rámci prvého úseku majú byť ukončené do dvoch rokov od odovzdania staveniska.

Ako vyplýva zo zmluvy, do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie, teda od 1. decembra do 1. marca.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok S opravou cesty cez horský priechod Vernár začnú až na jar Čítajte

Druhý úsek

Na obnovu ešte čaká druhý úsek v dĺžke takmer 8,3 kilometra, ktorý sa nachádza prevažne v katastrálnom území obce Hranovnica.

„Predpokladáme, že niekedy do konca roka by sme mohli mať stavebné povolenie, následne by sme išli do verejného obstarávania a rekonštrukcie,“ priblížil Dorocák.

Ako vyplýva zo zámeru, ktorý už SSC predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), okrem samotnej vozovky zrekonštruujú aj tri mosty a zabezpečia skalné svahy proti vypadávaniu.

V zámere sa spomína aj bezpečnostné osvetlenie dvoch priechodov pre chodcov, a to pri zdravotnom stredisku v Hranovnici a v záhradkárskej osade Dubina.

Cesta I/66 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy.

Spája hraničný priechod Šahy so Zvolenom a Banskú Bystricu, Brezno a Vernár s Popradom a hraničným priechodom v Tatranskej Javorine.