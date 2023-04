Prešovský kraj sa púšťa do veľkej stavby za 13 miliónov

Stav národnej kultúrnej pamiatky je zlý.

KEŽMAROK. V budúcom roku by sa mohlo začať s prestavbou budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava a výstavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v jeho areáli.

Investičnú akciu s rozpočtovým nákladom takmer 12,77 milióna eur schválilo v pondelok všetkých 57 prítomných poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ten plánuje projekt financovať z vlastných zdrojov a úverových prostriedkov Európskej investičnej banky.

S procesom verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby by chcela župa začať už v máji.

Havarijný stav cirkevnej pamiatky

Spomínané školy sa v súčasnosti nachádzajú v priestoroch, ktoré sú v havarijnom stave.

Gymnázium sídli v historickej budove v centre Kežmarku a spolu s areálom je zapísaná v zozname nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP).

Budova má síce zrekonštruovanú strechu, jej ostatné časti vrátane zdravotechniky, vykurovania, sociálnych zariadení a ďalšie sú podľa dôvodovej správy v zlom technickom, zastaralom a nevyhovujúcom stave.

Prešovský kraj ešte v polovici roka 2020 podpísal nájomnú zmluvu s vlastníkom budovy, evanjelickou cirkvou, a to na päťdesiat rokov za ročný nájom vo výške 25-tisíc eur.

Kraj má však podľa vedúcej odboru majetku a investícií Úradu PSK Lýdie Budziňákovej v budúcnosti plány rokovať o znížení nájmu a o možnosti nadobudnutia vlastníctva budovy.

Nevyhovujúce mestské priestory

Škola umeleckého priemyslu (ŠUP) sa nachádza v prenajatých priestoroch vo vlastníctve mesta v priemyselnej zóne.

Hoci platí symbolické nájomné, podľa kraja ide o nevyhovujúce priestory, ktoré sú zastaralé a potrebujú nevyhnutnú komplexnú rekonštrukciu.

Do budov oboch uvedených škôl sa po celé desaťročia podľa dôvodovej správy komplexne neinvestovalo.

V súčasnosti má pritom gymnázium 215 žiakov, strednú školu navštevuje 178 žiakov.

Rekonštrukcia a prístavba

PSK má od septembra minulého roka právoplatné stavebné povolenie.

Projekt zahŕňa kompletnú rekonštrukciu budovy gymnázia a spomínanú prístavbu za približne osem miliónov eur, obe budú vzájomne prepojené.

Vznikne tak moderná škola s ateliérmi, spoločenským priestorom, jedálňou a výdajňou stravy, telocvičňou s kompletným príslušenstvom a vybavením.

Podľa finančného plánu investičnej akcie by mali práce byť ukončené do roka 2026.

„Financovanie by sa rozložilo takmer na štyri roky. Pôjde o nadlimitnú zákazku, budeme musieť ísť do európskeho vestníka, to znamená, že súťaž bude trvať minimálne pol roka, a môže trvať aj rok,“ priblížila počas zastupiteľstva Budziňáková.

Podľa PSK ide o finančne náročnú stavbu. Pre obe školy totiž chcú vytvoriť zdieľané priestory.

Okrem prístavby ŠUP plánujú aj debarierizáciu gymnázia, v exteriéri je zase navrhovaná revitalizácia zelene, oddychovo-športové zóny, ale aj obnova oplotenia.

Súčasťou stavby je riešenie vodozádržných opatrení systémom vsakovacích boxov.

Z dôvodu havarijných stavov budú realizované rekonštrukcie všetkých pripojení na inžinierske siete, na ktoré pôjde 1,5 milióna eur.

Kampus nebude

Kežmarský primátor a zároveň krajský poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD) označil v pondelok príbeh riešenia problémov stredného školstva v okrese Kežmarok za nekonečný.

Pripomenul, že pôvodne sa malo gymnázium spolu so Strednou umeleckou školou presťahovať do kampusu, ktorý plánoval kraj vybudovať v areáli bývalých kasární v Kežmarku.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Študentský kampus v kežmarských kasárňach nebude Čítajte

V roku 2019 však PSK od zámeru napokon ustúpil, keď investičný vstup do objektu bývalých kasární označil za najmenej hospodárne riešenie.

Ak by ani tento súčasný projekt nebol schválený, podľa Ferenčáka by to znamenalo likvidáciu stredného školstva v Kežmarku.