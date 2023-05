Dobrovoľníci čistili Ružín a testovali aplikáciu na boj s odpadmi

Našli aj chladničku, pneumatiku, rýchlovarnú kanvicu, umývadlo či topánky.

MARGECANY. Jarnému upratovaniu sa v sobotu venovali dobrovoľníci na Ružínskej priehrade.

Testovali pritom bezplatnú aplikáciu, ktorá má pomôcť v boji s odpadom a nelegálnymi skládkami.

Počas upratovania na Ružíne sa im podarilo vyzbierať 106 vriec odpadu, pričom našli aj chladničku, pneumatiku, rýchlovarnú kanvicu, umývadlo alebo topánky.

Informovala o tom za organizátorov Simona Ďurkovič.

Do akcie sa zapojili dobrovoľníci z občianskych združení (OZ) Ružínska priehrada a Save Nature by Čivas v spolupráci s dobrovoľníkmi z IT spoločnosti, kde aplikácia vznikla.

Aplikácia EcoHike umožňuje podľa jej tvorcov označiť miesto na mape, kde sa nachádza neporiadok, alebo kde sa upratovanie bude konať.

Informácie sú k dispozícii komukoľvek, kto sa do nej prihlási.

"Vďaka aplikácii vieme identifikovať ohniská odpadu a vyhodnocovať, ktorá lokalita je najznečisťovanejšia a vytvára potenciálne naplaveniny. Ak si ju jednotlivci osvoja, vedela by pomôcť aj pri odhaľovaní obcí, ktoré separovaniu a odpadovému hospodárstvu nevenujú pozornosť," uviedol Jozef Kojecký z OZ Ružínska priehrada.

