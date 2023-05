V Slovenskom raji sa objavia platobné terminály, vstupné už zaplatíte aj kartou

Vďaka automatom sa má platiť celoročne.

SLOVENSKÝ RAJ. Slovenský raj po jarnej údržbe odštartoval tohtoročnú sezónu, prvý väčší nápor turistov tam zažili ešte počas prvého májového víkendu.

Počas tohto roka plánuje obec Hrabušice ako správca tamojších piatich roklín viacero noviniek, vrátane kúpy a inštalovania platobných terminálov pri vstupe do roklín.

Informoval o tom starosta obce Marcel Kacvinský (Hlas-SD, Sme rodina, SNS), podľa ktorého sú v pláne aj elektrobicykle.

Samospráva už totiž podala žiadosť v rámci výzvy Košického samosprávneho kraja na zriadenie požičovne e-bikov.

Opravy v roklinách

Počas predošlých mesiacov pracovníci obecného podniku realizovali opravy v rokline Suchá Belá. Vodou poškodené drevené rebríky nahradili nové a podľa starostu prešla celá roklina revíziou. Rovnako sa podarilo opraviť aj drevený rebrík v rokline Piecky.

„O niečo väčšia oprava bola v rokline Veľký Sokol, kde pravdepodobne zo skalného previsu spadol ľad na sústavu dvoch drevených rebríkov a poškodil ich. Okrem toho ešte potrebujeme v rokline vymeniť jeden sedemmetrový rebrík,“ opísal Kacvinský.

Na ďalšie opravy však musia počkať niekoľko mesiacov. „Dané miesta sa nachádzajú v neprístupnom teréne, kam vieme realizovať donášku dreva len vrtuľníkom. Z dôvodu hniezdenia vtákov v národnom parku sa však do nich pustíme až potom, teda na jeseň,“ vysvetlil starosta.

Hrabušice sa tiež podľa jeho slov zapojili do výzvy kraja v snahe získať financie na obnovu najfrekventovanejších oddychových zón.

Celoročné vstupné

Kacvinský ako novozvolený starosta ešte vlani avizoval zámer vyberať vstupné do Slovenského raja celoročne, a to prostredníctvom platobných terminálov či automatov. V súčasnosti sa predáva iba fyzicky.

„Teraz sa vstup platí v hotovosti, no je tu dosť veľa turistov, ktorí chcú platiť kartou, čo je problém. Hľadáme už dodávateľa na platobný terminál, ktorý bude pri vstupe umiestnený celoročne. Buď bude len na kartu, alebo aj formou mincí,“ naznačil starosta.

Mikrobus a elektrobicykle

V rámci dopravy má obec v pláne zakúpiť mikrobus, ktorý by počas sezóny slúžil ako kyvadlová preprava pre turistov k nástupným miestam do roklín.

„Tým by sa zvýšila bezpečnosť chodcov, pretože obec Hrabušice nie je s časťou Podlesok prepojená chodníkom pre peších,“ dodal Kacvinský.

Ďalšou novinkou by podľa neho mohli byť aj ďalšie elektrobicykle. „Naša lokalita je dosť frekventovaná, máme tu veľa cyklistov, a to najmä po spustení cyklochodníka, ktorý vedie od Spišskej Novej Vsi s napojením až na Hrabušice,“ opísal.

Podľa jeho slov už v národnom parku fungujú e-bike požičovne, o túto službu je však veľký záujem. Obec sa preto zapojila do výzvy Košického samosprávneho kraja s názvom Bikey.

„Podali sme žiadosť o najväčší modul, ktorý by sme chceli osadiť na našom parkovisku. Išlo by dokopy o trinásť bicyklov. Ak uspejeme, dostaneme plne vybavenú požičovňu s rezervačným systémom. Podmienkou je, že budeme platiť nájom kraju, plus nejaké percentá opravy. Okrem toho ju musíme prevádzkovať od 1. apríla do 31. októbra,“ priblížil fungovanie starosta Hrabušíc, podľa ktorého by obec chcela postupne dokúpiť z vlastných zdrojov ďalšie elektrobicykle.