Nie je krásna, no má prvenstvá. Najstaršia budova v Tatrách ohrozuje ľudí

Mali ju búrať a postaviť hotel.

VYSOKÉ TATRY. V centre Starého Smokovca, blízko pamiatkovo chránených objektov Švajčiarsky dom a Grandhotel stojí budova, ktorá je na prvý pohľad vo veľmi zlom stave.

V rokoch 1848 až 1850 ju dal postaviť nájomca Smokovca Johann Georg Rainer s manželkou Elisabethou zo Spišskej Soboty. Známa je pod rôznymi názvami, napríklad Obydlie víly či vila Bellevue.

„Z architektonického hľadiska to nie je žiadna sláva. Nie je to tak, že sa na ňu človek pozrie a povie si, aká je to krásna budova,“ hovorí historik Maroš Semančík, rodák z Levoče.

O architektúru Vysokých Tatier sa zaujíma od skončenia vysokej školy.

Má však svoju historickú hodnotu a viaceré prvenstvá. Stále je najstaršia stojaca budova a prvá poschodová budova vo Vysokých Tatrách.

Zároveň je to prvý objekt, pri ktorom použili hrazdenú konštrukciu.

Deštrukcia sa zrýchľuje

Vilu zatvorili po ukončení pôsobenia Interhotelov, kedy slúžila pre admistratívu.

Viackrát sa menili jej vlastníci, ktorí vykonali len nutné zabezpečovacie práce.

Vlastníkom objektu je už niekoľko rokov popradská eseročka Via Invest. Firma vlastní aj bývalý amfiteáter za vilou.

O budovu súkromníci neprejavujú veľký záujem a jej deštrukcia sa zrýchľuje.

