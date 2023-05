Žiak z osady napadol učiteľku. Starosta: Správanie sa zhoršuje, rodičia to vidia inak

Učiteľ už pre ne nie je autorita, vraví.

HRABUŠICE. Na chodbe pred triedami vystrájali šiestaci.

Keď ich išla učiteľka upokojovať, jeden zo žiakov sa otočil a rukou ju udrel do tváre tak, že jej rozbil rám okuliarov.

Učiteľke sa pustila aj krv z nosa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Už to rieši polícia

Aj keď drvivú väčšinu žiakov základnej školy v Hrabušiciach (okres Spišská Nová Ves) tvoria Rómovia, riaditeľka Alena Rerková tvrdí, že takéto správanie tam nie je bežné.

„Áno, stalo sa to, ideme ďalej, robíme ďalej. Nechce sa mi už o tom rozprávať. Ja som urobila to, čo som mala urobiť, aby som ochránila učiteľov aj žiakov. Volala som políciu, je to v riešení a to je všetko, čo vám k tomu chcem povedať,“ reagovala riaditeľka.

Učiteľka je už naspäť v práci. Pýtali sme sa, či škola po incidente prijme nejaké opatrenia.

„My máme opatrení dosť. Máme všetkých ľudí na dozoroch, každý triedny je v triede, jednoducho sa to stalo a bodka. No čo sa s tým dá robiť? Nič. Nechcem sa rozčuľovať, už mám toho dosť,“ uviedla Rerková.

Dopustil sa výtržníctva

V súvislosti s pondelkovým incidentom už polícia koná a vo veci prijala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva.

„V súčasnej dobe sú vo veci vykonávané potrebné procesné úkony, po vykonaní ktorých bude meritórne rozhodnuté v zmysle Trestného poriadku, a to i s prihliadnutím aj na vek podozrivej osoby,“ odpovedala krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Učitelia tam nechcú učiť, rodičia berú deti preč. Školy čelia citlivým dilemám Čítajte

Riešia záškoláctvo aj horšie správanie

Starosta obce Hrabušice Marcel Kacvinský (Hlas, SNS, Sme Rodina) tvrdí, že správanie detí sa zhoršuje.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 15:07 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa