Jedni sa tešia, iní smútia. Rozšírenie školy v Čirči ohrozí tú v Orlove

V oboch obciach investovali už státisíce.

ORLOV, ČIRČ. Kým v jednej obci si pomôžu, v druhej sa pravdepodobne dostanú do problémov.

Zámer rozšíriť kapacity Základnej školy v Čirči v Staroľubovnianskom okrese vyvoláva v susednom Orlove znepokojenie.

Keď tamojšiu základnú školu Čirčania opustia, škola sa neudrží.

„Chápem obavy starostu, ale v prvom rade sa musím starať o svojich obyvateľov a hájiť ich záujmy a potreby,“ hovorí starosta Čirča Michal Didik (nezávislý).

Zámer rozšíriť existujúcu základnú školu s materskou o druhý stupeň je v obci s vyše 1 300 obyvateľmi živý dlhodobo.

„Starostujem už trinásty rok. Za toto obdobie stúpol počet obyvateľov o dvesto. Postavili sme domčeky, bytovky, pripravili sme pozemky na individuálnu výstavbu pre mladé rodiny. Škôlka a škola už kapacitne nestačia,“ hovorí.

Deti do škôl dochádzajú

V obci aktuálne funguje prvý stupeň základnej školy, v ôsmich triedach je približne 120 žiakov.

Osemdesiat percent žiakov druhého stupňa navštevuje školu v susednom Orlove.

Niektorí cestujú do Ľubotína, do Plavča či do Lipian.

„Každé ráno je autobus plný, deti vstávajú ráno o pol šiestej. Naši obyvatelia žiadajú odo mňa i poslancov, aby sme urobili všetko pre to, aby ich deti nemuseli do škôl cestovať,“ zdôrazňuje Didik.

Požiadajú približne o milión eur

