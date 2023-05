Primátor poslancom pred hlasovaním o hazarde: Ak sa cítite zle alebo ohrození, odíďte

Poslankyňa sa bála, odišla, koná polícia.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po tom, ako okolité mestá na Spiši v posledných rokoch sprísnili pravidlá hazardu, snažila sa o to aj spišskonovoveská samospráva.

Praktické dopady by boli, že by sa časť herní z ich súčasného pôsobiska sťahovala do inej časti mesta.

Samosprávam to umožňuje novela zákona o hazardných hrách, ktorú schválil parlament v roku 2019.

Mestá a obce si odvtedy upravujú podmienky hazardu na svojom území. Môžu si pritom vybrať zo štyroch možností, ako to urobiť.

Pred poslancov sa dostal návrh, ktorý by mal upraviť len podmienky fungovania herní, konkrétne to, v akej vzdialenosti majú byť umiestnené od školských zariadení.

Rozhodovanie o tom, ako herne v meste regulovať, sprevádzala na aprílovom mestskom zastupiteľstve bohatá diskusia.

Vyvrcholila odchodom poslankyne a policajným vyšetrovaním.

Ako môže mesto regulovať hazardné hry - tak, že ustanoví zákaz umiestnenia herne - ustanoví zákaz umiestnenia kasína - prijme VZN regulujúce vzdialenosť, do ktorej nie je možné herňu umiestniť - prijme VZN regulujúce dátumy dní, počas ktorých bude prevádzka hazardných hier v meste zakázaná. Môže ísť o maximálne dvanásť dní v kalendárnom roku, toto VZN sa musí prijať do 31. októbra a bude platiť potom počas nasledujúceho kalendárneho roka

200 a 500 metrov

Zastupiteľstvo síce novú reguláciu prijalo, ale primátor Pavol Bečarik (SNS) ju nepodpísal.

Odmietnutý návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o podmienkach umiestňovania herní na území mesta obsahoval dve podmienky.

Prvá je, že herne nesmú byť od školy, školského zariadenia, mládežníckej ubytovne či zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí vzdialené menej ako 500 metrov.

Herne by tiež od seba museli byť viac ako 200 metrov.

Nápad vyšiel z pravicového poslaneckého klubu KDH, DS, SPOLU, ktorý má v zastupiteľstve väčšinu.

Autorom myšlienky je poslanec Peter Bednár (nezávislý).

Návrh na zastupiteľstvo predkladal Bečarik.

Bednár: Namiesto turizmu a športu Las Vegas

Bednár pred poslancami pripustil, že ide o kontroverznú tému a názory na ňu sa rôznia.

Herne však nepovažuje za miesta zábavy, ale za také, kde môžu vznikať rôzne formy závislostí.

