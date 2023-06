Spišskú Novú Ves nemá kto kosiť. Odmietla to robiť aj firma, ktorá kosila doteraz

Mestu nepomáha ani počasie.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Jarnú kosbu sprevádzajú v Spišskej Novej Vsi viaceré komplikácie. Najprv sa mestu nepodarilo vysúťažiť dodávateľa tejto služby, potom nepriaznivo zasiahlo aj počasie.

Rozpočet samosprávy okrem toho čelí nielen vysokým cenám energií a rastúcej inflácii, ale aj zníženým príjmom zo strany štátu.

Chýbajú tak financie na pokrytie jej bežných činností vrátane kosenia. Informoval o tom na internetovej stránke mesta vedúci oddelenia komunálneho servisu na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi Peter Hamrák.

Nikto sa neprihlásil

Do verejného obstarávania na starostlivosť o zeleň vrátane kosby sa v Spišskej Novej Vsi neprihlásil žiaden uchádzač. Neurobila tak podľa Hamráka ani spoločnosť, ktorá tieto činnosti robila v predchádzajúcom období.

Mesto napokon po zvážení rizík spojených s vypísaním súťaže a pre zistený predbežný nezáujem zo strany dodávateľov túto službu objednalo priamo vo vlastnom mestskom komunálnom podniku.

Ten sa však musel podľa vedúceho oddelenia komunálneho servisu v krátkom čase vysporiadať s nákupom novej techniky, ako aj personálnym zabezpečením tejto činnosti.

„V súčasnosti využíva spoločnosť tak vlastné kapacity, ako aj kapacity subdodávateľov v medziach zákona o verejnom obstarávaní, keďže mestský podnik je zo zákona povinný riadiť sa rovnakými pravidlami v obstarávaní tovarov a služieb ako mesto. Z týchto zákonných dôvodov nie je možné navýšiť objem subdodávok, nakoľko v takomto prípade by muselo byť spustené nové verejné obstarávanie, ktoré by pri hodnote tejto služby a zákonných lehotách trvalo dlhšie, ako do ukončenia jarnej kosby,“ vysvetlil.

Do tejto situácie ešte podľa jeho slov zasiahlo aj počasie, keď po studenom a daždivom období prišli veľmi teplé dni, čo spôsobilo veľmi rýchly rast vegetácie.

Do kosenia zapojili všetky kapacity

Podľa Hamráka sa problém horšej dostupnosti služieb mesta vzhľadom na chýbajúce finančné prostriedky netýka len Spišskej Novej Vsi, ale aj ďalších miest.

V samotnej Spišskej sú podľa jeho slov momentálne nasadené všetky dostupné kapacity. Do kosenia je zapojených 46 zamestnancov mestského podniku vrátane subdodávateľov, ako aj všetka dostupná technika.

„V súčasnej situácii už nedokážeme kosenie urýchliť, no snažíme sa urobiť maximum pre to, aby bola jarná kosba ukončená v čo najskoršom možnom termíne,“ dodal.