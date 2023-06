Nové pravidlá v Tatrách. Ako sa dotknú psičkárov, horolezcov aj bežných turistov

Nočné túry zakážu, ale bude aj výnimka.

VYSOKÉ TATRY. V Tatranskom národnom parku (TANAP) finišujú s prípravami nového návštevného poriadku. Mal by dbať v prvom rade na ochranu živej aj neživej prírody, pričom pripomienky vzniesli nielen vyznávači horských športov, ale aj majitelia domácich zvierat a všetci, ktorých nové pravidlá obmedzia.

O tom, prečo budú mať psy na niektoré územia zákaz vstupu a kde pribudnú nové trasy pre cyklistov, porozprával Korzáru PETER SPITZKOPF, námestník riaditeľa Správy TANAP-u. Priznal, že niekedy sa cítil ako medzi dvoma mlynskými kameňmi.

Prezradil tiež, s ktorým návrhom sa nestotožnili, no predsa ho akceptovali, aj to, že túry pre návštevníkov budú obmedzené na čas, keď je menšie riziko úrazov a záchranárskych zásahov.

V rozhovore sa dočítate: Kto mal najviac pripomienok k novému návštevnému poriadku

Či už tento mesiac máte nechať psíka radšej doma a nebrať ho na túru

Prečo v Tatranskom národnom parku povolia rozptyl turistov na štítoch

Kedy sa budete môcť vybrať do hôr aj za súmraku

Kde bude povolené skrývať poklady v rámci geocachingu

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V akom stave je nový návštevný poriadok TANAP-u?

- Momentálne stále prebieha schvaľovací proces. My sme poslali koncom marca návrh návštevného poriadku na Okresný úrad Prešov, s ktorým sme mali rokovanie. Z toho vzišli nejaké pripomienky. Rozoberajú sa ešte pripomienky Slovenského horolezeckého spolku James, lebo to bola najväčšia skupina, ktorá do toho vstúpila.

Momentálne sa vyhodnocujú a zapracovávajú vznesené pripomienky. Keď to bude hotové, pôjde to naspäť do Prešova na okresný úrad, odtiaľ to ide na ministerstvo životného prostredia, ktoré k tomu dá stanovisko. V prípade, že bude kladné, návštevný poriadok sa vráti do Prešova a vydá sa vo vestníku ako platná vyhláška.

Takže tohtoročnej letnej sezóny sa nové pravidlá ešte nedotknú?

- Chceli sme to pôvodne stihnúť ešte pred letnou sezónou, ale kvôli pripomienkam sa to nestihne. Môže sa stať, že návštevný poriadok bude schválený v priebehu leta.

A účinný bude odkedy?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť