Zamaskovaný číha na zver aj niekoľko dní, vlk na ceste mu však zapózoval sám

VYSOKÉ TATRY. Lukáš Andreides svojimi fotografiami približuje život voľne žijúcich zvierat a tatranskú prírodu.

Nefotí len bežné druhy, skôr vzácnejšie, ako je hlucháň, rys či vlk.

Vo svojom portfóliu má aj fotografiu vlka dravého priamo na ceste.

„Vtedy som išiel na ryby do Maďarska. Bolo to medzi Hranovnicou a Vernárom. Stále nosím so sebou fotoaparát, aj vtedy som ho mal položený na sedačke v aute. V jednom úseku som išiel pomalšie a videl som vedľa cesty v potoku vlka.“

Zastavil o niekoľko metrov ďalej a chcel ho odfotiť. V potoku už nebol, no keď sa otočil, bol za ním priamo na ceste.

„Len sa na mňa pozrel, asi päť sekúnd stál, a potom išiel preč. Pri vlkoch som sa nikdy necítil ohrozený a to som pri nich stál už aj vo vzdialenosti dva metre. Nie je sa čoho báť, no môže byť zranený a vtedy sa nedá predvídať správanie inak plachého zvieraťa. Človek to nikdy nevie."

Vyrastal pod Tatrami

Lukáš Andreides pochádza z dediny Spišská Teplica blízko Popradu. Odmala vyrastal priamo pod Tatrami. Toto prostredie ho pravdepodobne aj predurčilo k tomu, aby trávil od detstva voľný čas v tatranskej prírode.

S krstným otcom Jozefom Andreidesom, ktorý má dnes viac ako 70 rokov, spolu často pozorovali zvieratá. Naučil ho základy etológie, teda ako sa správajú.

Keď bol Lukáš starší, chodil už pozorovať zvieratá sám. Na začiatku jeho výjazdov do prírody ich najprv pozoroval z diaľky, no časom sa k nim chcel priblížiť viac.

„Je to oveľa lepší zážitok. Keď je zviera ďalej, tak ho vidíte len očami, ale keď je desať až 15 metrov od vás, počujete, ako chodí po zemi či ako pod ním praskajú konáriky a lístie.“

