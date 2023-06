Mariánsku púť v Levoči bude sprevádzať osobitný dopravný režim

Lepšie je prísť verejnou dopravou, niektoré ulice uzavrú.

LEVOČA. V Levoči bude počas najbližšieho víkendu zavedený osobitný dopravný režim. Dôvodom je tradičná Levočská púť, ktorej program vyvrcholí 1. a 2. júla.

Dopravné obmedzenia sa dotknú najmä Košickej ulice, Námestia Majstra Pavla, Sadovej ulice a Ulice športovcov.

Primátor mesta Miroslav Vilkovský (nezávislý) odporúča v tejto súvislosti účastníkom púte využiť predovšetkým verejnú dopravu. Ako ďalej uviedol, za pomoci posilnenej železničnej a autobusovej dopravy by sa však mohlo podariť predísť kolíznym situáciám.

Vjazd len s povolením

Pre púť bude uzavretá Košická ulica a Námestie Majstra Pavla od 1. júla od 6.00 do 02. júla do 10.00 hod. Sadová ulica a Ulica športovcov budú uzavreté od 1. júla od 6.00 do 16.00 hod. nasledujúceho dňa.

Vjazd na spomínané ulice bude umožnený motorovým vozidlám, ktoré budú označené povolením vydaným mestom Levoča.

Do uzatvorenej časti mesta a priľahlých ulíc sa však dostanú autá, ktorých majitelia tam majú trvalý či prechodný pobyt, rovnako majitelia nehnuteľností, zamestnanci organizácií so sídlom v danej časti mesta, či napríklad ubytovaní v súkromnom zariadení. Vjazd na samotnú Mariánsku horu bude povolený len na základe povolenia vydaného Rímskokatolíckym farským úradom v Levoči.

Pútnikov nasmeruje aj polícia

Mesto sa na nápor pútnikov pripravilo aj čo sa týka parkovania. Ako informovalo, parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolené bezodplatne na parkoviskách a miestnych komunikáciách.

Vodiči osobných motorových vozidiel budú môcť využiť záložné parkovisko v lokalite starého ihriska na Potočnej ulici v meste Levoča.

„Apelujem na účastníkov púte a návštevníkov a ich obozretnosť a ohľaduplnosť pri parkovaní svojich vozidiel, aby bola zachovaná prejazdnosť miestnych komunikácií a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,“ povedal náčelník mestskej polície Róbert Jendričák.

Pre parkovanie autobusov bude vymedzený jeden jazdný pruh na ceste III/3225 v smere od Levočskej Doliny.

„Pútnikom odporúčam dodržiavať pokyny mestskej polície, štátnej polície a označených zamestnancov, ktorí budú pomáhať Technickým službám mesta Levoča pri parkovaní, vychádzaní z parkovísk či vchádzaní, a rešpektovaní prenosného dopravného značenia, ktoré tu bude v oba dni,“ poznamenal primátor.

Kyvadlová doprava

Mestská hromadná doprava bude počas víkendu premávať podľa platného grafikonu. Prímestské spoje Levoča – Spišská Nová Ves budú premávať k poliklinike na Námestí Štefana Kluberta.

Výstupná a nástupná zastávka bude na ceste I/18 nad parkoviskom na Sadovej ulici. K vlakovým spojom bude zriadená kyvadlová doprava, ktorá bude premávať k poliklinike.

„Rímskokatolícky farský úrad zriadi kyvadlovú dopravu pre pútnikov, ktorým zdravotný stav neumožňuje vyjsť pešo na Mariánsku horu. Kyvadlová doprava bude premávať od farského úradu na Námestí Majstra Pavla kontinuálne,“ avizovalo mesto.