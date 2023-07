Stavba za 17 miliónov narazila na dva problémy. Koniec roka 2025 stihneme, sľubujú

Robia vo Vernári, Kežmarku i Rožkovanoch.

VERNÁR, KEŽMAROK, ROŽKOVANY. Zdržanie na začiatku rekonštrukcie úseku cesty prvej triedy I/66 v obci Vernár v okrese Poprad by nemalo ohroziť jej realizáciu do konca roka 2025.

Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť (Sme rodina) si to myslí po pondelkovom kontrolnom dni na viacerých stavbách Slovenskej správy ciest (SSC), vrátane štyroch na medzinárodnej ceste I/66.

Tá spája Šahy, Zvolen, Banskú Bystricu, Brezno, Vernár, Poprad, Kežmarok a Tatranskú Javorinu. Tieto investície sú financované aj zo zdrojov Európskej únie.

Lesný porast a výmena vodovodu

„Stavebné práce sa stretli s určitými prekážkami. Po prevzatí staveniska zhotoviteľ vytýčil oporné múry a identifikoval dve hlavné prekážky - brániaci lesný porast a plánovanú výmenu vodovodu v obci Vernár v roku 2024," informoval o obnove cesty vo Vernári na sociálnej sieti Kmeť.

„Na základe týchto problémov zhotoviteľ informoval objednávateľa a začal s procesom získavania povolenia na odstránenie lesného porastu, ktorý bráni stavebným prácam. Podľa zhotoviteľa by tieto prekážky nemali mať vplyv na termín ukončenia prác v novembri 2025," uviedol štátny tajomník.

Rekonštrukciu prvého úseku cesty I/66 Popová - Hranovnica vo Vernári na základe zmluvy so štátnymi cestármi z marca tohto roka zabezpečujú stavebné spoločnosti Strabag, s.r.o., a Eurovia SK, a. s.

Práce sa zaviazali uskutočniť za 17,4 milióna eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), a to do dvoch rokov od odovzdania staveniska, s výnimkou zimného obdobia od 1. decembra do 1. marca.

Rekonštrukcia mosta

Pokračuje rekonštrukcia mosta na ceste I/66 v Kežmarku. Stavbári doposiaľ odstránili pôvodný povrch mosta, vybúrali rôzne časti konštrukcie a pripravili otvory pre nové časti.

„Napokon boli inštalované mikropilóty, postavené betónové a oceľové odbočovače a bola pripravená aj preložka vodovodného potrubia. Dobrou správou je, že zhotoviteľ chce dokončiť rekonštrukciu do konca roka," priblížil Kmeť.

Zhotoviteľom stavby za 1,8 milióna eur s DPH sú spoločnosti MBM-Group, a. s., a C.M.R. Slovakia, s.r.o., podľa zmluvy z marca majú práce trvať do deväť mesiacov.

Rekonštrukcia križovatky

Rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III. triedy v obci Rožkovany v okrese Sabinov má stáť 1,1 milióna eur s DPH, na základe zmluvy z apríla ju má Eurovia SK dokončiť do ôsmich mesiacov.

„Cieľom je spraviť dopravu bezpečnejšou, plynulejšou a prehľadnejšou pre všetkých, vrátane chodcov, a zároveň zmierniť škodlivé vplyvy na životné prostredie," priblížil Kmeť.

Vzniknú pripájacie a odbočovacie pruhy, samostatné zastavovacie pruhy a chodníky, pribudnú priechody pre chodcov, vrátane ochranných ostrovčekov, a verejné osvetlenie.

„Zhotoviteľ stavby sa zaviazal, že odovzdá stavbu do konca tohto roka," dodal štátny tajomník.

Na začiatku kontrolného dňa sa Kmeť oboznámil aj s dostavbou druhej etapy prvého úseku obchvatu Brezna na ceste I/66 a s rekonštrukciou poškodeného úseku cesty I/66 v Telgárte v okrese Brezno.

