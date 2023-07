Mladícka nerozvážnosť. Po nočnej jazde skončili dvaja tínedžeri s ťažkými zraneniami

Vyletel zo zákruty, narazil do budovy.

PLAVEČ. Mladícka nerozvážnosť viedla podľa polície k vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v stredu krátko po polnoci v obci Plaveč (okres Stará Ľubovňa).

Dvaja mladiství chlapci pri nej utrpeli ťažké zranenia a vo vážnom stave boli hospitalizovaní v nemocnici.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, mladistvý vodič pri futbalovom ihrisku v pravotočivej zákrute neprispôsobil rýchlosť stavu a povahe vozovky a svojím schopnostiam, prešiel s vozidlom do protismeru, kde zišiel mimo vozovku a v rotácii narazil do viacerých predmetov aj do budovy kovovýroby.

Presné príčiny a okolnosti tejto dopravnej nehody sú predmetom policajného vyšetrovania.

Policajti: Počkajte si na vodičák

Podľa polície je túžba mladých ľudí šoférovať auto taká veľká, že si niektorí z nich sadnú za volant aj bez toho, aby získali vodičské oprávnenie.

„Chýba im však základný výcvik v autoškole, ako aj základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti a skúseností s vedením auta. Takéto nerozvážne konanie spojené s eufóriou samostatného šoférovania auta však môže mať až tragické následky,“ upozornila polícia.

Apeluje preto na mladých ľudí, aby boli trpezliví, prihlásili sa do autoškoly a až po úspešnom absolvovaní kurzu a záverečných skúšok sadali sami za volant.

Často na neskúsenosť vodičov doplácajú nevinní

Na Slovensku sa držiteľom vodičského preukazu môže stať osoba už vo veku 17 rokov.

Auto môže následne po určenú dobu šoférovať pod dohľadom skúseného vodiča a zbierať tak potrebné skúsenosti.

„Nezabúdajme však, že získanie vodičského preukazu je len prvým krokom k zaradeniu sa medzi vodičov motorových vozidiel. Nasledovať musia roky praxe, aby vodič vedel zvládať situácie, na ktoré natrafí pri jazde autom. Aby jeho jazda bola hlavne bezpečná, bez ohrozovania seba samého, ľudí, ktorých vezie v aute, a v neposlednom rade ostatných účastníkov cestnej premávky,“ pripomenuli policajti.

Zároveň skonštatovali, že mnohokrát na nebezpečnú jazdu jedného vodiča doplácajú iní, nevinní účastníci cestnej premávky.

(zdroj: FB/Polícia SR - Prešovský kraj)