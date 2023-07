Ani skládka, ani spaľovňa, ale pod Tatrami sú aj tak proti. Primátor predpokladal opak

Od júna podpisujú petíciu.

POPRAD. V Poprade spisujú petíciu proti plánovanej výstavbe Centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ) v mestskej časti Matejovce.

Investor svoj zámer predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) vlani v novembri v dvoch variantoch, okrem Popradu zvažuje aj výstavbu v susedných Gánovciach.

Podľa rozhodnutia Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Poprade z júna tohto roka sa zámer nebude posudzovať podľa zákona EIA. Zároveň však súkromnej spoločnosti stanovil osem podmienok realizácie projektu.

Medzi nimi je napríklad požiadavka neprekračovať najvyššie prípustné hodnoty hluku zo stavebnej činnosti a prevádzky, či zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, teda havarijný plán.

Obavy Popradčanov

Pod petíciu na internete sa od začiatku júna podpísalo 188 ľudí nielen z Popradu, ale aj iných miest. Matejovčania svoj nesúhlas s výstavbou centra vyjadrili ešte vlani počas stretnutia so zástupcami súkromnej spoločnosti.

Poukazovali na vzdialenosť zariadenia od rodinných domov, niektorí vyjadrili obavy z možných výbuchov, pričom sa odvolávali na nehody v zahraničí, iní o zdravie a životné prostredie v prípade havárie.

Popradský primátor Anton Danko (nezávislý), ktorý bol presvedčený o prospešnosti projektu, vlani napokon vyňal z procesu zmeny Územného plánu mesta žiadosť spoločnosti.

Pracovníci mestského úradu a investor podľa neho tento zámer v rámci procesu schvaľovania nedostatočne odkomunikovali so samotnými obyvateľmi Matejoviec. Investor sa však zámeru nevzdal.

„Každý subjekt má právo požiadať o zmenu v územnom pláne mesta a mestský úrad musí akúkoľvek takúto žiadosť sprocesovať v zmysle platnej legislatívy. O prípadnej zmene na tento konkrétny zámer rozhodne mestské zastupiteľstvo,“ reagovala ešte koncom júna hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová.

Inde sa zámer ujal

Za zámerom stoja dve spoločnosti - Brantner Slovakia a Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Koncom júna tohto roka založili spoločný podnik, ktorý má podporiť výstavbu viacerých technologických centier CEBZ na Slovensku.

Ako uviedol obchodný riaditeľ pre stratégiu a rozvoj z Brantneru Peter Pajerchin, koncepčne identický zámer majú rozpracovaný napríklad v regióne Nových Zámkov, kde už realizujú výstavbu modernej optickej triediacej linky, či v Martine, kde je proces posudzovania vplyvov na životné prostredie ukončený.

Čo sa týka Popradu, podľa jeho slov podnik komunikuje so zástupcami mesta, poslancami zastupiteľstva aj s ďalšími zástupcami obyvateľov, ktorých sa projekt dotýka.

„Rozpracovaná lokalita v Matejovciach ponúka rôzne varianty umiestnenia, ktoré minimalizujú dosah na bežný život Matejovčanov a radi budeme o riešení diskutovať. Je to riešenie pre potreby širšieho regiónu Poprad a okolia do vzdialenosti do 50 kilometrov od technologického centra,“ dodal Pajerchin.

Ani skládka, ani spaľovňa

Ponúkaná technológia podľa jeho slov spracúva bežný komunálny odpad. Zdôraznil, že projekt CEBZ si nemožno zamieňať ani so spaľovňou, ani so skládkou.

„Prax ukazuje, že takéto centrum spracuje všetok odpad a premení ho na biometán, biokompost alebo tuhé alternatívne palivo pre cementárne alebo teplárne. V samotných Matejovciach, ale ani v regióne teda neostáva žiadny odpad. Výrazne sa obmedzí potreba skládkovať odpad na skládkach, ako je to dnes,“ vysvetlil.

Ešte vlani uviedol, že Poprad si vybrali z dôvodu, že je najväčším producentom odpadov v regióne, má vhodnú infraštruktúru a dopravnú dostupnosť.