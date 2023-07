Most pri Zelenom plese je opäť na svojom mieste, turisti ušetria desať minút chôdze

Drevený vymenili za železný.

Most turistom skráti cestu. (Zdroj: Správa Tatranského národného parku)

VYSOKÉ TATRY. Na červenej a žltej turistickej značke v Doline Zeleného plesa vo Vysokých Tatrách vedľa tamojšej chaty pribudol nový most. Pozinkovaný železný most nahradil pôvodný drevený, ktorý už nespĺňal bezpečnostné štandardy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako ďalej informovala Správa Tatranského národného parku, vďaka tomu už turisti prichádzajúci z Veľkej Svišťovky, ktorí plánujú pokračovať na chatu, ušetria oproti obmedzeniu pre most v rekonštrukcii zhruba desať minút pešej chôdze.

Pracovníci Správy TANAPu drevený most odstránili ešte vlani na jeseň a vyznačili v teréne obchádzku, ktorá turistov presmerovala na takzvanú zimnú cestu. V tomto týždni sa po všetkých prípravných prácach podarilo kompletne osadiť 16 metrov dlhý a 1,2 metra široký pozinkovaný železný most s typizovaným roštom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vo Vysokých Tatrách zrekonštruujú most pri chate v Doline Zeleného plesa Čítajte

„Drevený mostík v náročných podmienkach vydrží maximálne päť až šesť rokov, navyše, je to ďaleko, všetok materiál treba vyvážať. Náklady na drevený most by sa v súčasnosti vyšplhali takmer na dvetisíc eur,“ vysvetlil vedúci ochranného obvodu Tatranské Matliare Pavol Spiztkopf.

Za železný variant ochranári zaplatili desaťtisíc eur vrátane prípravných prác, ako bolo betónovanie pätiek či vývoz mosta.

Podľa Spiztkopfa by mal súčasný most slúžiť ďalších dvadsať až štyridsať rokov. Výmenu v pravidelných päťročniciach si budú žiadať len drevené zábrany na moste.