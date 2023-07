Hrad na východe stále odkrýva svoje tajomstvá. Archeologický výskum bol opäť úspešný

Objavili časti z 13. storočia.

STARÁ ĽUBOVŇA. Tretí deň archeologického výskumu v najstaršej časti hradu Plaveč neďaleko Starej Ľubovne priniesol prvý väčší objav.

V pondelok sa tam podarilo nájsť vstup do hornej palácovej časti, a to na úplne inom mieste, ako sa pôvodne predpokladalo. Informoval o tom koordinátor projektu Martin Sárossy, podľa ktorého objavené murivá siahajú do prvopočiatkov hradu, teda záveru 13. storočia.

Ich nález podľa jeho slov mení aj celkovú predstavu o tom, ako by mal hrad vyzerať aj po obnove.

Pôdorys bol väčší ako sa predpokladalo

Samotná obnova hradu Plaveč pokračuje desiatym rokom. Vďaka uplynulým prácam aktivistov a nezamestnaných sa v roku 2019 podarilo zistiť, že pôdorys hradu Plaveč bol väčší, ako sa predpokladalo.

Archeologický výskum tam nečakane odhalil základy murív, o ktorých sa predtým nevedelo. Tie rok na to nadmurovali. Konkrétne išlo o obranný múr, ktorého nárožie narástlo do výšky osem metrov. Rovnako sa tam sústredili aj na záchranu torz hradného paláca.

„V rámci obnovy sme začínali postupne od najmenej vzácnych častí, teda od najmladších, a finišujeme pri tých najvzácnejších, čiže najstarších. Veľa ľudí sa pýta, čo sme našli a majú na mysli nejaké poklady či mince, ale pre mňa osobne sú veľmi cenné poznatky o architektúre. To nás potom nasmeruje na vizualizáciu, ako by mal hrad vyzerať po dokončení obnovy,“ poznamenal Sárossy.

Podľa jeho sa tak ukazuje aj nový prístup na hradnú vyhliadku a ďalšie možnosti, ako pamiatku a nálezy odprezentovať návštevníkom.

Pracovať sa bude až do jesene

V minulosti pracovalo na obnove hradu počas sezóny dvadsať pracovníkov, v súčasnosti je počet výrazne nižší.

Ministerstvo práce SR totiž po desiatich rokoch ukončilo projekt zameraný na podporu obnovy hradov s pomocou nezamestnaných. Teraz práce realizujú cez projekt Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom.

„Máme tam piatich pracovníkov, v porovnaní s počtami, ktoré boli v čase, keď bežal národný projekt a mali sme tam dvadsať zamestnancov, je to o dosť menej. Tomu je adekvátny aj objem prác, ktoré stihneme spraviť,“ poznamenal Sárossy s tým, že pracovať sa tam bude do konca októbra.

Hrad Plaveč Kamenný hrad Plaveč leží na miernom návrší nad rovnomennou obcou. Postavený bol okolo roku 1294 ako pohraničná pevnosť, vybudovať ho dal šľachtic Arnold. Jeho súčasný názov je odvodený pravdepodobne od názvu kmeňa Plavcov, ktorí obývali pohraničné oblasti vtedajšieho Uhorska. Na hrade sa vystriedali viacerí panovníci a významné uhorské rodiny, v 18. storočí hrad stratil vojenský význam. Jeho poslednými obyvateľmi boli ešte v 19. storočí Paločajovci, pre narušenú statiku hradu sa však presťahovali do kaštieľa pri Plavči. Hrad v roku 1856 postihol ničivý požiar, odvtedy pustol.